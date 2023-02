Stutenseer Verein Schaukelpferd startet Malaktion für Kinder in der Ukraine

Kinder aus Deutschland malen Bilder für ihre Altersgenossen in der Ukraine, um ihnen zu zeigen: Ihr seid nicht allein. Angestoßen hat die Aktion der Stutenseer Verein Schaukelpferd.

Seit zehn Jahren engagiert sich Schaukelpferd für hilfsbedürftige Kinder und deren Familien. Es existiert bereits ein Netzwerk in Bulgarien, wo der Verein das Projekt „Kinderpatenschaften“ aufbaut.

Seit Juni vorigen Jahres ist der Verein auch in der Ukraine engagiert. 34 Familien mit Kindern aus der Stadt Charkiw wurden mittlerweile in ein Kinderhilfsprojekt aufgenommen und werden vom Verein mit Nahrungsmitteln und Dingen des täglichen Bedarfs versorgt. Aktuelles Projekt ist die Malaktion. „Die Idee dazu stammt vom Direktor des Krankenhauses in Charkiw“, erklärt der Vorsitzende des Vereins, Frank Ramstötter.

Wärme für Kinder in Charkiw

Die Bilder sollen den kleinen Empfängern sinnbildliche Wärme geben. Ramstötter erinnert an die Aktion „Wärme für Kinder in Charkiw“. Der Verein hatte Geld gesammelt und bis Mitte Januar 567 warme Decken nach Charkiw geschickt.

„Zu der äußerlichen Wärme soll jetzt die innere Wärme kommen“, sagt Ramstötter. Zu den materiellen Spenden komme der emotionale Aspekt. „Kinder in Deutschland, auch ukrainische Kinder, die hier schon leben, wollen Frieden“, sagt er.

Die wichtigste Botschaft sei der Zusammenhalt und gemalte Bilder seien eine wunderbare Geste. 63 Kinder in der Ukraine seien dem Netzwerk angeschlossen und er habe schon zahlreiche Rückmeldungen bekommen, vor allem über Facebook-Gruppen.

Hoffnungsvolle Bilder von Kindern

Die Aktion läuft noch bis 12. März. Jetzt nach den Faschingsferien will Ramstötter in den Stutenseer Schulen anfragen, ob die Kinder, die sich noch nicht beteiligt haben, auch mitmachen möchten. Die Kindergärten habe er von der Aktion bereits benachrichtigt und schöne Ergebnisse erhalten. Alle Bilder werden auf der Webseite des Vereins veröffentlicht.

Bei allen Aktionen – auch bei der Deckenaktion – stehe Transparenz und zielgerechte Verteilung im Vordergrund, betont Ramstötter. Unter Beachtung des Datenschutzes könnten sich über die Kinderhilfswerke durchaus Einzelpersonen zusammenfinden und eine Brieffreundschaft entwickeln.

Kinder wollen Frieden. Frank Ramstötter, Vorsitzender von Schaukelpferd

Die Motive der Malereien, die er bisher gesehen habe, zeugten von Wärme und Zuneigung, es seien sehr viele Herzen zu sehen, Friedenstauben, Flaggen in den ukrainischen Farben und dergleichen. Es seien hoffnungsvolle Bilder. Panzer, Waffen oder Gewalt sei auf keinem einzigen Bild dargestellt.