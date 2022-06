Stutensees Biotope werden vernetzt: Was das für die Stadt bedeutet

Das heißt, dass mit dem nun in Auftrag gegebenen Plan eine flurstückgenaue Maßnahmenübersicht geschaffen werden soll. Diese Maßnahmen sollen zur Verbindung von Biotopen führen, zunächst einmal im sogenannten Offenland – alles, was nicht Siedlung und Wald ist. Die Stadt Stutensee ist in der guten Situation, bereits über einige fundierte Gutachten zu verfügen, die als Basis für die weitere Erarbeitung des Verbundsplan dienen können.

Im ersten Schritt nach dem Gemeinderatsvotum soll nun per Ausschreibung ein Planungsbüro gesucht und beauftragt werden, das die anstehenden Planungen angeht. Dazu müssten auch betroffene Grundstücksbesitzer wie auch Landwirte angesprochen werden. Der Erfolg, so die Stadt Stutensee, hänge maßgeblich an der Bereitschaft der jeweiligen Grundstücksbesitzer, sich zu beteiligen.

Für die Erstellung eines Verbundkonzepts veranschlagt die Verwaltung Kosten in Höhe zwischen 60.000 und 75.000 Euro. Allerdings sind davon gut 90 Prozent förderfähig durch das Land. Die konkreten Maßnahmen im Anschluss zur Verbindung von Biotopen betrage bis zu 70 Prozent. Vorhaben, die ohne Förderung auskommen, könnten als Leistung für das Ökokonto der Stadt eingebucht werden.

Die Erfassung bereits vorhandener Strukturen könnte binnen ein bis zwei Jahren abgeschlossen sein, so die Verwaltung. Aufgrund dieser Daten könnten die Projekte erwogen werden. Danach soll die intensive Zusammenarbeit den weiteren Erfolg sichern.

Warum ist die Schaffung von Biotopen so wichtig? Die Stadt selber betont, dass die Artenvielfalt abnehme, dass die so wichtige Biodiversität, die die Natur ausmache, sinke. Gut zwei Drittel der in Baden-Württemberg vorhandenen Flora-und-Fauna-Habitate (FFH) seien in ungünstigem oder gar schlechten Zustand.

Das zeige sich unter anderem am Rückgang von Feldvogelarten: Seit 1980 habe sich ihr Bestand halbiert. Noch dramatischer sei der Rückgang der Insektenbiomasse. Der Verlust betrage hier seit 1989 75 bis 80 Prozent.

Stutensee sieht sich als Akteur mit anderen Städten und Gemeinden. Gemeinsam sollen bis ins Jahr 2030 auf immerhin 15 Prozent des Offenlands in Baden-Württemberg Biotope entstehen.