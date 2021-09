Bis in die 1950er Jahre war Friedrichstal Tabakanbau-Gebiet

In den Heimatmuseen von Friedrichstal und Graben erinnern Abteilungen an die große Bedeutung, die einst der Tabakanbau in der Unteren und Mittleren Hardt genoss. Bei einem Rundgang in Staffort präsentiert Manfred G. Raupp Beispiele erhaltener Tabakschuppen. Das einst größte örtliche Tabaklager baute die katholische Gemeinde zu ihrer Kirche um.

Der Ökonom und Agrarwissenschaftler Raupp kommt aus einer Familie, die bis 1960 Tabak anbaute. Damals aber führte den gelernten Landwirt ein Ereignis von großer Tragweite auf andere Wege. Der Blauschimmelbefall des Jahres 1960 bescherte den Anbauern der Gegend massive Ernteverluste und finanzielle Einbrüche.

Ein Jahr später herrschte Ernüchterung bei den Tabakbauvereinen, als die aktuellen Zahlen einen deutlichen Rückgang bei Anbauern und Flächen belegten. Ortschronist Konrad Dussel vermerkt zu Graben, dass 180 Pflanzer Anfang der 50er Jahre 109 Hektar bebauten. Dann habe der Blauschimmel fast die ganze Ernte vernichtet. Danach hätten sich fast alle Nebenerwerbslandwirte zurückzogen.