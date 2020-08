Nein, der Regen hält nicht an. Das sagt Dominik Jung voraus. Der Meteorologe bei Q-met in Wiesbaden und BNN-Wetterexperte macht weder Landwirten noch Freizeitgärtnern Hoffnungen auf mehr Feuchtigkeit für die Natur: „Es ist schwül derzeit, und da bilden sich immer wieder kurze Schauer oder es kommen Gewitter, aber viel Niederschlag bringen sie nicht mit“, sagt Jung.

Ein bisschen Regen könne es an diesem Samstag in Stutensee und drum herum noch geben: „Es bleibt schwül, und die Temperaturen liegen bei etwa 29 Grad.“ Am Sonntag soll es schon wieder trocken bleiben bei 32 Grad. Und in der neuen Woche werde es trocken weitergehen, bei Temperaturen, die von Montag bis Mittwoch von 25 über 28 auf 30 Grad zunehmen, berichtet Jung aus seinem Vorausblick: „Vielleicht kommt am Montag noch mal ein Gewitter oder ein Schauer“, sagt der Wetterexperte. Grundsätzlich bleibe es aber trocken. Und: „Ein Landregen ist nicht in Sicht.“

Regen reicht gerade aus, um Staubschicht zu binden

Für die Landwirtschaft keine erfreuliche Prognose, denn genau ein solcher fehlt aus deren Sicht: „Wir bräuchten jetzt eigentlich 40 bis 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, damit die Landwirtschaft davon einen Nutzen hat“, sagt Daniel Hartmann, landwirtschaftlicher Unternehmer im Familienverband in Staffort.