Unbekannte brechen in zwei Vereinsheime in Stutensee-Blankenloch ein

Einbrecher hatten es zwischen dem vergangenen Freitag und Samstag auf zwei Vereinsheime in Stutensee abgesehen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Unbekannte sind von Freitag auf Samstag in zwei Vereinsheime in Stutensee-Blankenloch eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilte, verschafften sich Täter am Samstag gegen 1.15 Uhr Zutritt zu dem Gebäude in der Eggensteiner Straße. Sie zerstörten zunächst mehrere Überwachungskameras und machten sich im Anschluss an einer Kasse zu schaffen. Ob etwas gestohlen wurde, sei bislang unbekannt.

Ersten Ermittlungen zufolge sei der Unbekannte etwa 30 Jahre alt und zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß. Er habe schwarze kurze Haare, einen Dreitagebart und trug zum Zeitpunkt des Einbruchs schwarze Turnschuhe sowie weiße Handschuhe. Er hatte zudem einen Rucksack und eine Taschenlampe bei sich. Es werde vermutet, dass der Täter Osteuropäer sei, heißt es in der Mitteilung der Polizei weiter.

Weiterer Einbruch ebenfalls in der Eggensteiner Straße

Unbekannte hatten es zwischen dem Freitagabend, 23 Uhr, und Samstag, 7.45 Uhr, auf ein weiteres Vereinsheim in der Eggensteiner Straße abgesehen. Sie hebelten die Tür zur Garage des Gebäudes auf, um in das Innere zu gelangen. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens sei bislang unbekannt.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.