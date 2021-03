Am Mittwochnachmittag gegen 14.40 Uhr hat sich ein Vorfall am Bahnhof Friedrichstal ereignet. Die S9 war auf dem Weg vom Karlsruher Hauptbahnhof nach Graben-Neudorf. Aufgrund eines technischen Defekts konnte der Lokführer die Türen der Bahn längere Zeit nicht öffnen, teilte die Polizei mit. Als der Zug nach kurzem Halt weiterfuhr, schlug eine Person an die Außentür des Führerstands der Bahn. Da der Lokführer eine Notlage vermutete, leitete dieser eine Schnellbremsung des Zuges ein und öffnete die Tür.

Der Unbekannte beleidigte den Lokführer anschließend massiv. Hieraus entwickelte sich ein mehrminütiges Streitgespräch, in dessen Verlauf der Unbekannte mit erhobenen Händen auf den Lokführer losging. Diesem gelang es jedoch den Mann von sich wegzuschieben. Daraufhin ließ dieser von ihm ab, worauf die Bahn ihre Fahrt fortsetzen konnte. Am selben Abend informierte der Lokführer die Bundespolizei über den Vorfall.

Diese nimmt nun die Ermittlungen gegen den Unbekannten wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr, Beleidigung und Körperverletzung auf. Der bisher Unbekannte wurde als circa 30 Jahre alter, ungefähr 1,70 Meter großer Mann beschrieben. Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat geben können werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter (07 21) 12 01 60, der kostenlosen Hotline der Bundespolizei (08 00) 6 88 80 00 oder schriftlich über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de zu melden.