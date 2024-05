Die finanzielle Lage des FC Germania Friedrichstal lässt aktuell einen Start in der Landes- oder Verbandsliga in der kommenden Runde nicht zu. Wie geht es weiter im Stutensee-Stadion.

In der Saison 2021/22 war der Fußballkreis Karlsruhe noch mit sechs Mannschaften in der Verbandsliga vertreten. Drei Jahre später, in der Saison 2024/25, sieht es ganz danach aus, als würde von diesem halben Dutzend nur noch der SV Spielberg übrig bleiben.

Abschied nehmen aus der höchsten Spielklasse des Badischen Fußballverbands heißt es hingegen wahrscheinlich vom TSV Reichenbach und dem FC Friedrichstal. Letzterer könnte mit einem Knall gehen.

Friedrichstal Trainer Rizzo macht schon wieder Schluss

Bereits seit längerer Zeit brodelt die Gerüchteküche rund um das Geschehen im Stutensee-Stadion. Dass Trainer Domenico Rizzo, der erst seit März im Amt ist, bereits wieder seinen Abschied zum Rundenende verkündete, war nur ein erster Vorbote.

Dass man bislang auf eine Verkündung von Neuzugängen vergeblich wartet, ein weiterer. Hinzu kommt, dass Leistungsträger wie der derzeit verletzte Kapitän Simon Punge und Ali Dönmez (beide SV Spielberg) oder Luca Herzog (FC Östringen) dem FCG den Rücken kehren.

Finanzielle Situation gefährdet Teilnahme in der Verbands- und Landesliga

Nun lud der Verein kurzfristig zur außerordentlichen Mitgliederversammlung an diesem Montag, 6. Mai, ein. Einziger Tagesordnungspunkt: Entscheidungsfindung über die zukünftige Finanzierung und Ausrichtung der ersten Mannschaft.

„Die finanzielle Situation des Vereins lässt eine Teilnahme am Spielbetrieb 2024/25 in der Verbands- und Landesliga aktuell nicht zu“, wird Verwaltungsvorstand Stephan Jacobsen in der Einladung vom 26. April zitiert.

Budget für Kader des FC Friedrichstal wurde bereits reduziert

In einem auf der Internetseite des Vereins veröffentlichten Schreiben heißt es ausführlicher dazu: „Es bestehen zwar aktuell keine Zahlungsprobleme, aber das kalkulierte, zur Verfügung stehende Budget ist in den genannten Leistungsklassen im Vergleich nicht konkurrenzfähig. Die Vereinsführung sieht daher den Bedarf für eine nachhaltige Neuausrichtung.“

Bereits in der Vergangenheit habe man das Budget für den Spielerkader reduzieren müssen, heißt es in dem Schreiben weiter. Die Einnahmen durch Sponsoren, Mitgliedsbeiträge oder Fördermittel seien nicht mehr ausreichend, um auf dem aktuellen Leistungsniveau mitzuhalten.

Am Sonntag steht das Derby gegen Reichenbach im Vordergrund

Eine Anmeldung des FCG für die Verbands- oder die Landesliga müsse aber noch in diesem Monat beim Verband erfolgen. Im Rahmen der Mitgliederversammlung sollen mögliche Handlungsoptionen vorgestellt und erörtert werden.

Sollte die Mannschaft vom Verein für die Saison 2024/25 zurückgezogen werden, stünde diese als erster Absteiger der zugehörigen Liga fest. Damit wäre ein Start in der Spielzeit 2025/2026 in der Kreisliga Karlsruhe eine Option – falls sich am Montagabend keine andere Lösung findet.

Zunächst sollen im Kreisderby und Kellerduell des FCG gegen den TSV an diesem Sonntag (15 Uhr) die sportlichen Aspekte im Vordergrund stehen. Ein Unentschieden wäre für beide Mannschaften im Grunde genommen wertlos.

Im Kampf um den Klassenerhalt zählt nur die volle Punkteausbeute – zumal es in auch Mosbach (Drittletzter bzw. 14./21 Zähler) gegen Bretten (Viertletzter bzw. auf Relegationsplatz 13/22) um den Kampf gegen den Abstieg geht.