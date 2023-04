Ursache für Amok-Fehlalarm in Stutensee ist mittlerweile bekannt

Am 24. März hielt ein Amokalarm sowohl die Erich Kästner Realschule als auch das Thomas-Mann-Gymnasium in Stutensee in Atem. Zur Ursache für den Fehlalarm gibt es mittlerweile neue Informationen.

Rund einen Monat ist es her, dass ein Amokalarm Schüler, Lehrer und Eltern an der Erich Kästner Realschule und des Thomas-Mann-Gymnasiums in Stutensee aufschreckte. Am 24. März gegen 10 Uhr begann der Alarm, gegen 12.15 Uhr fing die Polizei an, die Gebäude zu evakuieren. Um 12.38 Uhr wurde der Einsatz für beendet erklärt.

Beinahe zur gleichen Zeit gab es auch an der Europäischen Schule in Karlsruhe einen vergleichbaren Alarm. Dort war relativ schnell von einem technischen Fehler die Sprache, der den Fehlalarm verursacht hatte.

Technischer Defekt als Ursache

In Stutensee war die Ursache für den Amokalarm lange unklar. Auf BNN-Nachfrage teilte die Polizei am Donnerstag mit, dass es sich auch in Stutensee um einen technischen Defekt gehandelt habe. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass eine bewusste Auslösung des Alarms ausgeschlossen werden könnte, sagte Polizeisprecherin Larissa Großmann vom Polizeipräsidium Karlsruhe.

Dennoch wirft der Fehlalarm weitere Fragen aus. Nach Aussagen der Polizei sei die Technik der Anlage in der Erich Kästner Realschule noch relativ neu. Der Alarm habe eigentlich nicht auftreten dürfen. In den Pfingstferien sollen daher weitere Wartungsarbeiten stattfinden, so Großmann.