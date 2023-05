Verdächtige E-mail löst Polizeieinsatz in Stutensee aus

Eine bedrohliche E-Mail von einem unbekannten Verfasser hat am Donnerstagmorgen am Thomas-Mann-Gymnasium in Stutensee-Blankenloch einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, ging die E-Mail ging um 6.25 Uhr ein. Noch vor Schulbeginn entschied sich die Polizei in der Schule nach damit zusammenhängenden Gefahren zu suchen.

Gegen 08.15 Uhr wurden die Untersuchung beendet. Es ergaben sich vor Ort keine Hinweise auf eine Gefahr. Der Schulbetrieb für Donnerstag wurde abgesagt.

Am Freitag findet wieder regulärer Unterricht statt. Bei Schulöffnung werden auch Polizeibeamte anwesend sein. Die Polizei ermittelt nun gegen den Unbekannten. Dem Verantwortlichen drohen neben einer Strafe auch zivilrechtliche Forderungen.