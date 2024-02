Seit mittlerweile fast zwei Jahren unterstützt der Verein Schaukelpferd aus Stutensee die Menschen in den ukrainischen Städten Charkiw und Isjum mit lebenswichtiger Ausrüstung wie Stromgeneratoren und warmer Winterkleidung.

Aber auch Weihnachtsgeschenke, Obst und Schokolade für das Gemüt der Menschen in dem Land, in dem seit fast zwei Jahren ein erbarmungsloser Krieg tobt, sind wichtig, wissen der Vorsitzende Frank Ramstötter und seine Stellvertreterin Verena Troßbach. Vermitteln sie doch einen Hauch Normalität - und das Gefühl, dass der Krieg im Osten in Europa nicht Vergessenheit gerät.

Schokolade und Obst sind wichtig für das Gemüt

Deshalb wurde die Aktion „Süße Grüße aus Deutschland“ geboren: Zum Valentinstag wird der Verein rund 1.200 Kindern in Isjum einen süßen Gruß in Form einer Tafel Schokolade aus Deutschland schicken.

„Die Brutalität des Krieges bestimmt unverändert das Leben in der Ukraine“, berichtet Frank Ramstötter. Jeden Tag gibt es Opfer zu beklagen, darunter auch Kinder. Manchmal werden mit einer Rakete ganze Familien ausgelöscht.

Die beiden Städte Charkiw und Isjum, in denen der Verein tätig ist, liegen im Osten des Landes, in dem es seit Jahresbeginn wieder zu verstärkten Kampfhandlungen kommt. Isjum liegt gerade mal 30 Kilometer von der Front entfernt, das Raketenfeuer ist stets präsent.

„Die Lage ist sehr dynamisch“, sagt Ramstötter. Dennoch will der 46-jährige zweifache Familienvater am Donnerstag via Warschau und Kiew in den Osten der Ukraine reisen. „Für die Menschen ist das ein Hoffnungsschimmer“, weiß er von einem ersten Besuch im Juni 2023. Ein Zeichen, dass sie nicht vergessen werden.

Unterkommen wird er privat bei einer Dolmetscherin. „In Isjum steht praktisch kein Haus mehr“. Von März bis Ende September 2022 war die 40.000-Einwohner-Stadt von russischen Truppen besetzt, vorangegangen war ein wochenlanges Bombardement.

16.000 Menschen leben in der zerstörten Stadt Isjum

Derzeit leben hier noch schätzungsweise rund 16.000 Menschen unter schwierigsten Verhältnissen. Der Alltag funktioniert einigermaßen, die Wasserversorgung ist intakt, der Strom fällt allerdings immer mal wieder aus.

Der Verein hat deshalb mehrere Dieselgeneratoren beschafft und den 21 gewählten Bezirksfrauen in Isjum zur Verfügung gestellt, um in Sammelstellen Elektroheizungen zu betreiben oder den Bewohnern die Möglichkeit zu bieten, ihre Handys aufzuladen.

Überhaupt organisieren überwiegend die Frauen den Alltag. Rund 1.200 Kinder in Isjum unterstützt der Verein aus Stutensee regelmäßig mit frischem Obst, ein Luxusgut angesichts explodierender Lebenshaltungskosten. Die Preise liegen in dem Kriegsland fast auf dem Niveau wie in der Bundesrepublik.

Kommunikation erfolgt via Messenger mit Übersetzungsfunktion

Busse und Bahnen fahren, teilweise auch privat organisiert. Bei seinem ersten Besuch fuhr Frank Ramstötter im Kleinbus voller Soldaten Richtung Osten. Briefe und Pakete werden zugestellt, das Telefon- und Handynetz funktioniert. Überhaupt ist das Internet die wichtigste Informationsquelle, Ramstötter kommuniziert via Messenger mit Übersetzungsfunktion mit den Ansprechpartnerinnen vor Ort.

Der 2013 gegründete Verein Schaukelpferd hat zunächst in Bulgarien, einem der ärmsten EU-Länder (seit 2007), Kinder unterstützt. Mit Medikamenten, Schulbedarf, Nachhilfe. Seit dem Kriegsausbruch in der Ukraine im Februar 2022 hat sich der Fokus verlagert.

„Es ist schon ein Kraftakt“, so Ramstötter, der hauptberuflich als IT-ler in Karlsruhe arbeitet. Rund drei Stunden ist er jeden Tag beschäftigt, organisierte zu Weihnachten 1.200 Geschenke, die von Schulen, Vereinen und Privatpersonen gepackt wurden, für Kinder in der Ukraine. Er pflegt Kontakte, schreibt Nachrichten, allein 120 Familien hat er in seinem Verteiler.

„Es ist nicht so, dass, wenn der Krieg vorbei ist, wir uns verabschieden“, kündigt Ramstötter an. Der Verein aus Stutensee will langfristig, strukturell und nachhaltig helfen.