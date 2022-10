Zwei Projekte: Der Verein Schaukelpferd betreibt Kinderhilfe sowohl in Bulgarien als auch in der Ukraine. Gegründet wurde er im September 2013 in Stutensee. In Bulgarien agiert der Verein in der Stadt Varna im östlichen Teil Bulgariens. In der Ukraine konzentriert sich die Hilfe vor allem auf Kinderkrankenhäuser in Charkiw.

Hilfe für die Ukraine: Das Engagement des Vereins in der Ukraine startete kurz nach Kriegsbeginn. Bislang wurden drei Hilfsfahrten gemacht, eine nach Medyka an der ukrainisch-polnischen Grenze und zwei nach Charkiw. Betreut werden in der Ukraine insgesamt 27 Patenkinder.

Unterstützung bei der Flucht: Insgesamt 40 Personen konnten auf dem Rückweg aus der Ukraine mit nach Stutensee fahren. Teilweise wussten sie nicht einmal, wo Stutensee liegt, teilt der Verein mit. Alle Personen kamen bei Familien oder in privaten Wohnungen unter.