Vergangene Lebenswirklichkeiten im Bild

Vn

Stutensee-Blankenloch (awe). 2020 hatte der Heimat- und Museumsverein Blankenloch 25. Geburtstag. Begehen konnten die Aktiven das Jubiläum nicht. Die Vereinsarbeit ruht wegen Corona im Moment noch weiter. „In dieser Situation kamen wir auf die Idee, wenigstens einen Jahreskalender 2022 mit historischen Ansichten von Blankenloch und Büchig zu erarbeiten. Wir sagten uns, wenn die Leute nicht uns kommen können, dann gehen wir zu ihnen ins Haus“, beschreibt Vorsitzender Claus J. Mielicke Beweggründe für das in dieser Form ganz neue Projekt.

Mielicke, der das Fotoarchiv des Vereins betreut, kümmerte sich federführend um das Vorhaben und wählte passende Fotos aus. Seine Stellvertreter Walter Scheidle unterstütze ihn in den weiteren Schritten und auch Hanspeter Gaal war mit von der Partie. Vom Format her sollte der Kalender mit seinen zehn Fotos aus Blankenloch und zwei von Büchig handlich bleiben. Berücksichtigen wollte Mielicke die Hauptstraße von Nummer 101 bis 143. Denn für dieses Gebiet wird derzeit ein Bebauungsplan erarbeitet. „Grundsätzlich möchten wir den Leuten zeigen, wie das Dorf früher ausgesehen hat. So kann man sich vorstellen, wie es sich neu und manchmal auch zum Schlechteren entwickelt hat“, erläutert Mielicke. Er denkt dabei auch an die Neubürger, die mehr als zwei Drittel der Bevölkerung ausmachen.

Büchiger Schüler, Jugendliche am „Blankenlocher Freibad“ an der Pfinzbrücke, Menschen auf der Straße oder ein alter Pferdekutscher geben auch Einblicke in einstige Lebenswirklichkeiten. Solche können ebenso bloße Straßenzüge und Gebäude vermitteln, auch mit Erinnerungen und persönlichen Schicksalen, die damit verbunden sind. Die alte Gaststätte „zum Anker“ steht für ein Stück Ortsgeschichte, das der Abrissbirne weichen wird. Dem Verlust des Rathauses, das dieses Schicksal bereits 1962 erlitt, trauern nicht nur Mielicke und Scheidle nach. Auch in Nachbargemeinden fielen in jenen Jahren alte Rathäuser und viele andere historisch erhaltenswerte Zeitzeugnisse dem Willen zum Opfer, dem Verkehr durch teils massive Kahlschläge freie Bahn zu schaffen.

Dem Urblankenlocher Walter Scheidle ist das Dorf seiner Kindheit und Jugend noch sehr präsent. „Ich kannte die Leute und weiß, wer wo wohnte. Ich kann ich gut daran erinnern, wie ich 1965 zwei Tage mit der Nase am Fenster klebte, als gegenüber unserem Haus das alte Fachwerkhaus der Löwenwirtschaft zusammengerissen wurde“, sagte der 67-Jährige und betont „Blankenloch ist schon lange nicht mehr mein Heimatdorf, wie ich es kannte.“

So können alte Ansichten dazu beitragen, ein Bewusstsein für den Erhalt von Örtlichkeiten zu fördern, die Identität und Attraktivität eines Orts ausmachen. Dazu regt der Kalender an, der jetzt erschienen ist. Da dem Verein wegen Corona die Möglichkeiten fehlen, ihn bei Veranstaltungen selbst zu vertreiben, übernahm der Verlag die komplette Herausgabe mit Vertrieb.