Suche nach vermisster Person am Baggersee in Stutensee-Staffort

Feuerwehr, Polizei und DLRG suchen derzeit nach einer mutmaßlich vermissten Person am Baggersee in Stutensee Staffort. Auch ein Polizeihubschrauber war vor Ort. Eine erste Überprüfung von Wasseroberfläche und Ufer, waren allerdings ergebnislos.

Am Donnerstagnachmittag haben Feuerwehr, DLRG und Polizei am Baggersee in Stutensee-Staffort nach einer mutmaßlich vermissten Person gesucht. Sogar ein Hubschrauber der Polizei war dabei im Einsatz, so die Pressestelle des Polizeipräsidiums Karlsruhe auf BNN-Anfrage.

Ausgelöst hatte der Einsatz eine Vermisstenmeldung, die an die Integrierte Leitstelle in Karlsruhe ergangen ist. Jemandem sei aufgefallen, dass Gegenstände einer Person am Ufer lagen, die Person selbst aber längere Zeit nicht am Platz gewesen sei.

Aktuell sei der Stand, dass das DLRG weitere Taucher angefordert habe. Der Hubschrauber der Polizei wurde, nachdem die Wasseroberfläche und das Ufer vorerst ergebnislos überprüft wurde, allerdings zurückbeordert. Aktuell dauere die Suche allerdings noch an.

Die DLRG gehe weiterhin davon aus, dass sich die vermisste Person im Wasser befinde, so Luca Wernert, Sprecher DLRG Bezirk Karlsruhe. Man sei sowohl mit Tauchern, als auch mit einem Sonarboot im Einsatz, sagt er. Aktuell haben die Helfer 22 Einsatzkräfte vor Ort. Auch die Johanniter seien mit Spürhunden am Baggersee in Staffort.