Ortschaftsratswahlen

Verwaltungen bereiten sich in Stutensee auf Kommunal- und Europawahl vor

Am 9. Juni 2024 sind in Baden-Württemberg alle Bürger zum Urnengang für die Kommunal- und die Europawahl aufgerufen. Was gibt es dabei in Stutensee zu beachten und welchen Aufwand haben die Verwaltungen?