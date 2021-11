In Stutensee gibt es weitere Absagen von Weihnachtsveranstaltungen: Nach den Ortsteilen Staffort und Friedrichstal wurde am Montag auch in Blankenloch und Spöck die Absage erteilt.

Aufgrund der alarmierenden Infektionslage spreche vieles gegen die Durchführung von Veranstaltungen, die nicht zwingend notwendig sind, hieß es in einer Pressemitteilung. Die drohende Alarmstufe mit zunehmenden Anforderungen und Vorgaben an den Gesundheitsschutz für Akteure und Besucher habe die Verantwortlichen dazu bewogen, die Notbremse zu ziehen.

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht“, so Oberbürgermeisterin Petra Becker. „Frühzeitig sind wir mit den Akteuren, Vereinen, Hobby- und Kunsthandwerkern und Schulen ins Gespräch gegangen und haben in mehreren Konferenzen mit den Verantwortlichen der Stadtteile intensiv überlegt und geprüft, wie der Weihnachtsmarkt in Blankenloch und das Adventschoralblasen in Spöck unter Corona-Bedingungen durchgeführt werden könnten. Die Vorbereitungen waren in vollem Gang.“

Die Verantwortlichen sind zuversichtlich, dass das traditionelle und beliebte Stutenseer Vorweihnachtsprogramm in 2022 wieder durchgeführt werden kann.