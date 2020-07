45 Einsatzkräfte vor Ort

Weingarten: Feuerwehr löscht Flächenbrand am Baggersee

Die Feuerwehr hat am Ostersonntag einen Flächenbrand am Baggersee in Weingarten gelöscht. Verletzt wurde niemand, wie ein Sprecher des Feuerwehrverbandes des Landkreises Karlsruhe auf Anfrage von bnn.de erklärte. Rund 40 Quadratmeter Gestrüpp hätten im hinteren Teil des Badebereichs rund einen Meter hoch gebrannt.