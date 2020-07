Wer wird neuer Bürgermeister in Walzbachtal?

Das könnte eine spannende Wahl werden in Walzbachtal am 7. Juli. Immerhin sieben Bewerber stehen auf dem Stimmzettel. Es geht um die Nachfolge von Bürgermeister Karl-Heinz Burgey, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr antritt.

Am Schluss sind es sieben Personen, die in Walzbachtal Bürgermeister werden wollen, wenn es am 7. Juli um die Nachfolge von Karl-Heinz Burgey geht, der nach zwei Amtsperioden beziehungsweise 16 Jahren als Rathauschef nicht mehr antritt.

Am Dienstagabend schlug nach 17 Uhr – 18 Uhr war förmlicher Bewerbungsschluss – noch die Kandidatur von Sascha Oehme auf, der bereits 2011 in Walzbachtal kandidierte und auch 2012 in Karlsruhe bei der Oberbürgermeisterwahl antrat.

Reihenfolge festgelegt

Am Dienstag Abend tagte der Walzbachtaler Wahlausschuss und ließ dabei folgende sieben Bewerber in der Reihenfolge des Eingangs zur Wahl am 7. Juli zu. So werden sie auf dem Stimmzettel stehen:

• Michael Paul ist Rechtsanwalt und Fraktionsvorsitzender der CDU im Walzbachtaler Gemeinderat;

• Jürgen Bereswill ist selbständiger Kunststofftechniker in Eisingen;

• Iris Würtz ist Unternehmerin aus Wössingen;

• Siegfried Weber ist Verwaltungsfachwirt und in Walzbachtal für das Bürgerbüro zuständig;

• Werner Kuhn ist Verfahrensmechaniker und arbeitet als Fertigungsleiter bei einer Firma in Gölshausen;

• Timur Özcan ist Verwaltungsfachwirt und arbeitet beim Polizeipräsidium Mannheim;

• Sascha Oehme aus Walzbachtal.

Jöhlingen und Wössingen

Karl-Heinz Burgey, der der CDU angehört und für diese auch im Kreistag ist, ist seit 2003 Bürgermeister der Gemeinde Walzbachtal. Die beiden Ortsteile sind durchaus unterschiedlich. Während Jöhlingen in der öffentlichen Wahrnehmung noch dem Karlsruher Speckgürtel zugerechnet wird, ist Wössingen eher ein Dorf im ländlichen Gebiet.

Gleichwohl ist Walzbachtal unter Burgeys Ägide gut vorangekommen. Die Infrastruktur der inzwischen knapp 10.000 Einwohner zählenden Doppelgemeinde ist stimmig, die Stadtbahn verbindet Richtung Karlsruhe und Bretten, das neue Rathaus ist gebaut, das Thema Kinderbetreuung bearbeitet. Gut aufgestellt ist die Gemeinde bezüglich der Nahversorgung und bei der Seniorenbetreuung hat Walzbachtal überörtlich Akzente gesetzt.

Etwas ärgerlich empfindet man am Ort, dass das Schulangebot gekürzt wurde – es gibt nur noch Grundschulen in beiden Ortsteilen, die Hauptschule beziehungsweise Werkrealschule fielen den mangelnden Schülerzahlen zum Opfer.

Zwei Bewerbervorstellungen

Gespannt blickt man jetzt in Walzbachtal auf die kommenden Wochen des Wahlkampfs. Insbesondere die beiden öffentlichen Bewerbervorstellungen spielen für die Performance der Kandidaten gemeinhin eine erhebliche Rolle. Zumindest war das so bei vielen Bürgermeisterwahlen in der Vergangenheit.

Für die beiden Termine in den Ortsteilen Jöhlingen und Wössingen gibt es dabei ein klares Reglement. Jeder Bewerber hat Gelegenheit, sich und seine Vorstellungen über die Zukunft der Gemeinde Walzbachtal in maximal zehn Minuten darzulegen.

Nach dieser Vorstellungsrunde sind Fragen aus dem Publikum zugelassen, wobei auch hier der Gemeindewahlausschuss die Spielregeln klar definiert hat. Vorsitzender des Ausschusses ist der noch amtierende Bürgermeister Burgey, der die Versammlungen leiten wird. Für beide Abende ist die Dauer der Veranstaltung auf drei Stunden begrenzt worden.

Termine

Die Wahl in Walzbachtal ist am 7. Juli. Ein eventueller zweiter Wahlgang, falls kein Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen auf sich vereinen konnte, wäre am 21. Juli (jeweils Sonntag):

• Bewerbervorstellung in Jöhlingen:

Dienstag, 25. Juni, 19 Uhr, Jahnhalle

• Bewerbervorstellung Wössingen, Mittwoch, 26. Juni, 19 Uhr Böhnlichhalle