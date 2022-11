Wie die Tauschtisch-Initiative in Stutensee-Spöck funktioniert

Sich sozial engagieren, alte Sachen loswerden und neue Gegenstände finden? Darüber hat sich Gertrud Splitt aus Spöck Gedanken gemacht. So entstand die Idee eines Tischs, der genutzt werden kann, um Dinge, die man nicht mehr benötigt, gegen andere einzutauschen.

„Ich bin jetzt viel mehr daheim und kann nicht mehr so viel außerhäuslich tätig sein. Deshalb habe ich mich darauf konzentriert, was ich im nahen Umfeld machen kann“, erzählt Splitt. Die Idee zum Tauschtisch auf ihrem Grundstück im Rubensweg 5 kam ihr auch deshalb, weil sie gerne sozial aktiv wird.

Unbekannter räumt den Tauschtisch leer

Doch offensichtlich teilen nicht alle Menschen diese Auffassung. Denn laut Splitt gab es einen Fall, bei dem eine Person den gesamten Tauschtisch leerräumte – ohne etwas zurückzulegen. Daraufhin äußerte sich die Betreiberin kritisch online. Andere Nutzer meinten, dass es möglich sei, dass jemand die Gegenstände gesehen habe, jedoch nichts dabei hatte und sich entschied, etwas zu holen, um es zu einem späteren Zeitpunkt vorbeizubringen.

„Tatsächlich wurde es wieder aufgefüllt“, so Splitt. „Ich weiß aber nicht, ob es dieselben waren. Ich stehe ja nicht an der Tür. Aber es wurde wieder aufgefüllt. Und das ist schön, wenn mir jemand da eine Antwort schreibt und sagt: Glaub an das Gute in Menschen. Der hatte nichts dabei, nahm aber mit und hat später etwas gebracht.“ Dieses soziale Miteinander ist es, was Splitt nach eigener Aussage auch an der ganzen Sache so wichtig ist.

Manche fahren extra für den Tauschtisch ins Dorf

Beworben wurde der Tauschtisch auch online. Splitt berichtet von Leuten, die wohl extra ins Dorf gefahren seien, nur um etwas dort zu tauschen. Zwar sei es recht unwahrscheinlich, dass Fußgänger beim Spazieren alte Gegenstände mit sich herumtragen, die sie auf den Tisch legen könnten. Seit Splitt den Tisch aber vor einigen Wochen startete, ist dieser praktisch ein Selbstläufer: Die Leute nehmen und geben, so liegt immer etwas auf dem Tisch. Manchmal muss die Betreiberin einige Dinge entsorgen, wenn diese kaputt sind.

„Es ist mit Arbeit verbunden“, so Splitt. „Ich will keinen Abfall.“ Trotzdem müssen die abgelegten Dinge nicht von gleichem Wert sein, wie das Genommene, solange alles noch intakt ist. „Es ist immer ein Geben und ein Nehmen. Es muss nicht gleichwertig sein, das setzt auch keiner voraus, sonst wird es schwierig.“