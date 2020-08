Genau 10.532 Kilometer von Stutensee-Friedrichstal entfernt liegt die neue Heimat von Andrea Hornung (56) und Harald Krüger (58) aus Friedrichstal: Sie betreiben eine Lodge in Namibia.

Am 17. Dezember 2017 sind die beiden mit ihrem Hund in den Flieger gestiegen und nach Windhoek geflogen. Krüger reiste dann noch einmal nach Deutschland zurück, um seinen Nachfolger bei der Arbeit in München einzuarbeiten. Hornung blieb in Afrika.

