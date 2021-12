Für die Verkehrswende soll die Eisenbahn-Infrastruktur zwischen Mannheim und Karlsruhe ausgebaut werden. Zwei weitere Gleise für den Güterverkehr sollen entstehen. Aber wo? Überall wachsen die Widerstände. Auch in Stutensee.

Die Stadt Stutensee, Naturschützer und die Bürgerinitiative Karlsruhe-Molzau haben zu zwei Vor-Ort-Terminen gebeten. An der Brücke im Zuge der Spöcker Heinrich-Heine-Straße und der Friedrichstaler Rheinstraße sowie westlich von Staffort haben sich ihre Vertreter zeigen lassen, wo eine mögliche Güterbahnstrecke durchlaufen könnte.

Regionalverbandsdirektor Gerd Hager erläuterte den derzeitigen, noch relativ frühen Planungsstand der Bahn. Aber, so warnte er eindringlich, wer noch Einfluss auf die endgültigen Planungen haben wolle, müsse sich jetzt melden. Deshalb habe der Regionalverband Karlsruhe in seiner Verbandsversammlung in einer „Karlsruher Erklärung“ formuliert, dass Lärmschutz, Bevölkerungsschutz und Umweltaspekte eine bedeutende Rolle spielen müssten.

Zur Verwirklichung der Verkehrswende soll die Eisenbahn-Infrastruktur zwischen Mannheim und Karlsruhe ausgebaut werden. Zwei weitere Gleise für den transeuropäischen Eisenbahn-Güterverkehr sollen entstehen. Aber wo sollen sie liegen? Wo wird eine Trasse entstehen, die möglichst effektiv, anwohnerfreundlich und naturverträglich ist? Überall wachsen die Widerstände gegen die möglichen Linien, auf denen die neuen Bahnstrecken entstehen könnten. So auch in Stutensee und seinen Stadtteilen.

Gleise durch Spöck und Friedrichstal könnte Rebhuhn gefährlich werden

Eine von derzeit noch in Betracht kommenden 60 bis 70 Trassen würde quer durch die Große Kreisstadt verlaufen, zwischen den Stadtteilen Spöck und Friedrichstal hindurch, jeweils nicht weit entfernt von Wohngebieten und mitten durch schützenswerte Landschaften mit flächigen Naturdenkmalen und Standorten seltener Tier- und Pflanzenarten. So lebt dort noch das hoch gefährdete und äußerst selten gewordene Rebhuhn.

Sollten dort Bahngleise gebaut werden, wäre das nach Ansicht des ehrenamtlichen Stutenseer Naturschützers Karl Mittag der sichere Tod für diese Vogelart. Auch andere gefährdete Tierarten könnten nicht überleben.

Beim Stadtteil Staffort würde die Trasse unter anderem landwirtschaftlich genutztes Gelände durchschneiden und damit den letzten Vollerwerbslandwirten die Existenzgrundlage nehmen, hieß es. Auch Nebenerwerbslandwirte könnten ihrer Beschäftigung dann nicht mehr nachgehen.

Noch 60 bis 70 Lagen für Trassen im Blick

Die Ortsvorsteher der drei betroffenen Stutenseer Stadtteile, Karin Vogel (Spöck), Lutz Schönthal (Friedrichstal) und Melitta Bernauer (Staffort), sowie Oberbürgermeisterin Petra Becker (parteilos) ließen keinen Zweifel daran, dass diese Planung ihrer Ansicht nach nicht realisiert werden dürfe. Für Bernauer ist es sogar schon fünf nach zwölf. Hier widersprach Becker zwar. Aber dass jetzt interveniert werden müsse, war allen Anwesenden klar.

Gerd Hager berichtete davon, dass die Bahn derzeit noch rund 60 bis 70 Trassenlagen betrachte. Aber schon im nächsten Frühjahr würden diese sehr wahrscheinlich auf sechs bis sieben reduziert. Ohne dies auszusprechen, ließ er durchblicken, dass der Stutenseer Weg von der bestehenden Strecke bei Graben-Neudorf zur A5 wohl darunter sein könnte. Und zum Beginn des übernächsten Jahres würde wohl festliegen, wo die Bahn bauen wolle.

Dazu bräuchte es dann eines Beschlusses des Bundestags. Und deshalb sei es notwendig, jetzt auf die lokalen Abgeordneten einzuwirken. Die Bahn, so Hager, habe den Auftrag, einen Weg zwischen Frankfurt und Karlsruhe zu finden und zu realisieren. Die Region andererseits könne auch ohne Rücksicht auf Berlin fordern, das Elsass mit einzubeziehen. Dann aber müsse das Ganze eine europäische Angelegenheit werden.