Am Dienstagabend

Wohnhaus in Stutensee-Blankenloch ausgebrannt: Rund 200.000 Euro Schaden

Ein Bagger rollt an, um den Giebel des ausgebrannten Gebäudes in der Hauptstraße 24 einzureißen. In der Nacht war das seit etwa zwei Jahren leerstehende ältere Einfamilienhaus komplett ausgebrannt. Nach einer langen Nacht und vielen Aufräum- und Restarbeiten, ging es am Mittwochnachmittag darum, die Ruine so zu sichern, dass niemand geschädigt werden kann.