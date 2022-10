Zwei Postfilialen in Stutensee-Blankenloch sollen bald wieder öffnen

Zwei Postfilialen in Stutensee-Blankenloch sollen in den kommenden Tagen und Wochen wieder ihren Dienst aufnehmen. Wie Die Stadtverwaltung am Montagabend auf der Gemeinderatssitzung bekanntgab, habe die Deutsche Post die Stadtverwaltung über die Neubesetzung informiert.

Tod von Filialleiterin hatte zur Schließung in Stutensee geführt

Zunächst soll ab 15. November die Filiale im Blankenlocher Gewerbegebiet am Stutensee-Center wieder öffnen. Zum Nikolaustag im Dezember werde auch die Postfiliale in der Gymnasiumsstraße in Blankenlochs Mitte wieder geöffnet haben, so Oberbürgermeisterin Petra Becker (parteilos) bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats.

Die beiden Filialen der Post in Stutensee-Blankenloch mussten Ende August schließen. Grund dafür war der Tod der langjährigen und beliebten Betreiberin Nunziella Amtmann, die für viele Menschen in der Stadt nicht nur Filialleiterin war sondern auch Gesprächspartnerin beim Besuch auf der Post.

Marc Mombauer, Sprecher der Deutschen Post, Nunziella Amtmann sei „wahrlich eine Instanz“ gewesen, die Filialen mit sehr viel Engagement und Liebe betrieben habe.

Becker: Austausch mit Deutscher Post auch wegen Zustellproblemen

Unabhängig davon erklärte Becker darüber hinaus, dass man in ständigem Austausch mit der Deutschen Post stehen, insbesondere hinsichtlich der in den vergangenen Wochen unzuverlässigen und zeitlich unsteten Zustellung von Briefen und anderen Postsendungen.

Die Zuständen dazu seien in Stutensee wie in anderen Kommunen problematisch, so Becker. Die Deutsche Post hatte den gesamten Sommer über mit Ausfällen und Verzögerungen für Schlagzeilen gesorgt, weill Mitarbeiter krank oder in Urlaub waren.