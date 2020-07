Am 21. Juli wird erneut gewähl

Bürgermeisterwahl in Walzbachtal: Özcan fehlten rund zehn Stimmen

Bei der Bürgermeisterwahl in Walzbachtal muss die Entscheidung in zwei Wochen am 21. Juli fallen. Im ersten Wahlgang an diesem Sonntag errang kein Bewerber die absolute Mehrheit der Stimmen. Auf den vorderen drei Plätzen im Kampf um die Nachfolge des nach 16 Jahren nicht mehr kandidierenden Bürgermeisters Karl-Heinz Burgey (CDU) landeten Timur Özcan (49,88 Prozent), Michael Paul (23,55 Prozent) und Siegfried Weber (16,78 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 61,6 Prozent.