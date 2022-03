Spritpreise steigen seit Wochen

Hohe Preise, selber Umsatz: Tankstellenbetreiber in Stutensee klären auf

Krieg in der Ukraine und allgemeine Teuerung: Schlägt sich diese Entwicklung im Umsatz der örtlichen Tankstellenbetreiber nieder? Und: Was sagen die Kunden dazu? Wir haben uns an einer Tankstelle in Stutensee umgehört.