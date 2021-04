Gefährliche Ansteckungswelle

Tödliches Herpesvirus beunruhigt Pferdebesitzer im nördlichen Landkreis Karlsruhe

Nach einem Reitturnier in Valencia war das Equinen Herpesvirus von etwa 80 infizierten Tieren in ihre Heimatländer gebracht worden. Auch in Baden-Württemberg waren bislang ganze Ställe betroffen. Pferdebesitzer und -züchter nördlich von Karlsruhe sind besorgt.