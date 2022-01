Viele Veranstaltungen für das Jahr 2022 in der Hardt sind wegen der Corona-Pandemie noch in der Schwebe. Die Gemeinden und Vereine planen trotzdem vor - und warten ab.

Planungen in Unsicherheit

Die Planungen der Gemeinden und Vereine in der Region zum Veranstaltungskalender 2022 sind wegen Corona von großer Unsicherheit geprägt.

Einige zeitnahe Events wurden bereits abgesagt und ins spätere Jahr verschoben.

Für die Sport- und Kulturveranstaltungen in den Sommermonaten und im Herbst bleibt bei den Verantwortlichen die Hoffnung, dass sie wie geplant stattfinden können.

Linkenheim-Hochstetten

Die Gemeinde Linkenheim-Hochstetten hat nach eigenen Angaben bis Anfang März alle eigenen Veranstaltungen und kulturellen Events abgesagt.

Laut Sprecherin Katja Stieb könne die Gemeinde den Veranstaltungskalender nicht über acht Wochen hinaus planen. Wegen der Pandemie wurde deshalb schon das Konzert des Mundart-Blues-Duos „Die Badische Blues Verschwörung“ von 22. Januar auf einen späteren Zeitpunkt verlegt, der noch bekannt gegeben wird. Die Tickets seien nach wie vor gültig.

„Wegen der Unsicherheit reagiert das Publikum derzeit noch verhalten“, sagt Katja Stieb. „Der Ticketverkauf für die diesjährigen Veranstaltungen läuft nur langsam.“ Die Kabarettgruppe „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ will am 12. März im Bürgerhaus ihr Programm zeigen. Der Kabarettabend steht aber noch auf der Kippe. Ebenso ist der Kabarettabend „Dauerbrenner“ mit der Bayerin Lisa Fitz im Bürgerhaus nur provisorisch geplant.

Abgesagte Events aus dem Winter 2021 wurden ins Spätjahr verlegt, wenn sie sicherer stattfinden könnten, sagt Katja Stieb. Liedermacherin Andrea Limmer wird nun am 22. Oktober mit neuem Programm auftreten. Das Tourneetheater Stuttgart wird am 19. November nach wie vor das Stück „Die Wunderübung“ spielen. Auch diese Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Eggenstein-Leopoldshafen

Der Fastnachtsumzug in Eggenstein-Leopoldshafen, der normalerweise am Dienstag, 1. März stattfindet, wurde von der Gemeinde bereits abgesagt. Das „Dorffeschd“ von 15. bis 17. Juli hingegen soll stattfinden, teilt der Vorsitzende des Ortskartells, Mario Schönleber, mit.

Das Kindersommerfest am 27. und 28 August werde wie geplant im Bürgerpark veranstaltet. „Auch der Weihnachtskorso der IG Öl ist sicher“, sagt Mario Schönleber. Schon im vergangenen Jahr waren am vierten Advent 20 alte und weihnachtlich beleuchtete Traktoren durch die Gemeinde gefahren.

Stutensee

Der Veranstaltungskalender 2022 ist auf der Internetseite der Stadt Stutensee prall gefüllt, einige Veranstaltungen stehen jedoch auch hier noch auf der Kippe. Das Reit- und Springturnier soll am 22. April auf der Reitanlage Spöck vom Reit-, Fahr- und Zuchtverein ausgerichtet werden.

„Wir planen, rechnen aber schon mit einer Absage wegen der Corona-Regeln“, sagt Vereinsvorsitzender Michael Raupp. „Dann verlegen wir das Turnier in den Sommer oder ins Spätjahr.“

Dem Karnevalsverein „Die Piraten“ geht es ähnlich. „Wir planen mit halber Kraft. Bei der großen Vereinsversammlung am 20. Januar wird alles Weitere besprochen“, sagt Vorsitzender Peter Rensch. Betroffen ist das Gaudi-Turnier des Männerballetts am 9. April. Das Oktoberfest des Vereins soll aber auf jeden Fall stattfinden.

Weingarten

Die Blutspenderehrung im ersten Jahresviertel und die Sportlerehrung „Wengerder Stars des Sports“, die am 22. März in der Walzbachhalle in Weingarten stattfinden soll, sind laut Gemeindesprecherin Gabriele Dittert mit einem großen Fragezeichen versehen.

„Spätestens Ende Januar wird die Entscheidung fallen, ob und in welcher Form es die Veranstaltungen geben wird“, sagt sie.

Pfinztal

Die Gemeindeverwaltung habe mit Blick auf die Pandemie-Entwicklung und die Prognosen für den Januar bereits Ende 2021 entschieden, ihre Veranstaltungen in den Frühsommer zu verschieben, sagt Pfinztals Pressesprecherin Elke Fleig.

Auch der Auftritt des Kabarettisten Thomas Schreckenberger, ursprünglich für den 21. Januar im Bürgerhaus, vorgesehen, wird in die Sommermonate geschoben.

Bei den Gemeinden Walzbachtal, Dettenheim und Graben-Neudorf ist die Planung ebenfalls sehr unsicher, sie haben noch keine Entscheidung über Zu- oder Absage getroffen und können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben machen.