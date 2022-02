Die sozialen Netzwerke Facebook und Instagram spielen für Vereine eine große Rolle. Auch die Vereine nördlich von Karlsruhe sind da keine Ausnahme. Sie machen so auf sich aufmerksam und können Menschen außerhalb der Vereinsgemeinschaft für sich gewinnen. Die Flut an Hasskommentaren bei Reizthemen nehmen sie gelassen. Ohne diese Netzwerke sei das Werben um neue Mitgliedern viel mühsamer, sagen Vereinssprecher.

Bei Posts zu Trainerentlassungen und anderen emotionalen Fußballthemen auf der Instagram- und Facebookseite des FC Germania Friedrichstal kochen bei den Nutzern schon mal die Emotionen hoch, sagt der Vereinsvorsitzende Stephan Jacobsen. „Da wird dann in den Kommentaren einiges an Dreck hochgespült“, sagt er.

Alles, was nicht rechts und gegen die Menschenwürde gerichtet sei, werde auf den Vereinsseiten in den sozialen Netzwerken stehen gelassen. „Wir hatten schon Hasskommentare und Anspielungen unter der Gürtellinie“, sagt er. „Uns fällt es oft schwer, doch wir müssen die Kritik an der Grenze aushalten und stehen lassen. Das ist freie Meinungsäußerung, auch im Fußball“, so Jacobsen. Der Instagram-Seite des Vereins folgen 781 Menschen.

Nur wenige Besucher auf der Vereinshomepage

Mit Facebook und Instagram, wo regelmäßig Spielankündigungen und Ergebnisberichte der ersten und zweiten Mannschaft gepostet werden, will der Verein die Fans zwischen 16 und 40 Jahren erreichen. Und Leute, die nicht mit dem Verein verbunden sind. Die Besucherzahlen auf der Vereinshomepage seien vergleichsweise mager, sagt der Vorsitzende.

Wir hatten schon Hasskommentare und Anspielungen unter der Gürtellinie. Stephan Jacobsen, Vorstitzender FC Germania Friedrichstal

Er erhalte oft Anrufe von jungen Fußballern, die über Facebook und Instagram auf den Verein aufmerksam geworden seien und dort spielen wollten. Der Verein befindet sich, was die Betreuung der Seiten angeht, in einer Übergangsphase: Ein neuer Social-Media-Beauftragter werde in Kürze bestimmt, sagt Stephan Jacobsen.

Feuerwehr Stutensee informiert über Instagram und Facebook tagesaktuell

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Stutensee werden Facebook und Instagram vom Team der Fachgruppe Öffentlichkeitsarbeit betreut. Dort ist auch Verena Mecke aktiv. Auf Instagram hat die Feuerwehr 1.266 Follower. Gepostet werden regelmäßig Bilder von Einsätzen.

Jede Einsatzgruppe hat eine verantwortliche Person für Bilder und Videoaufnahmen. Die Aufnahmen werden dann für die sozialen Netzwerke verwendet. „Unsere Posts zu den Einsätzen sind nachrichtlich. Die Leute sollen erfahren, was passiert ist, und es sich ansehen können. Wir informieren tagesaktuell“, sagt Mecke. Neben Einsatzberichten postet die Feuerwehr auch Bilder und Videos von Übungen ihrer Aktiven, um junge Menschen für die Feuerwehr zu begeistern.

Es melden sich regelmäßig Jugendliche über Instagram bei uns. Uns dient das zur Rekrutierung. Verena Mecke, Feuerwehr Stutensee

Mecke sieht es ähnlich wie Stephan Jacobsen und sagt über Instagram, dass dort Menschen außerhalb des Vereins angesprochen werden können. „Es melden sich regelmäßig Jugendliche über Instagram bei uns. Uns dient das zur Rekrutierung“, sagt Mecke. Die Freiwillige Feuerwehr Stutensee ist über Social Media mit anderen Feuerwehren vernetzt.

Auf Instagram sollen jüngere Menschen angesprochen werden

Die Handykamera, um damit Aufnahmen für die sozialen Medien zu machen, hält Mareike Fellhauer vom Hundeverein „Dogsfunworld“ in Pfinztal immer bereit. Auf Facebook hat der Verein auch treue Fans, die noch aus Zeiten der ursprünglichen Hundeschule stammen, aus der der neue Verein entstand.

Die Instagram-Seite gibt es noch nicht so lange und sie befindet sich im Aufbau, was man auch an der Anzahl der Follower sieht: 65 Menschen folgen „Dogsfunworld“ derzeit.

Bilder von Hundewelpen kommen in den sozialen Medien sehr gut an. Mareike Fellhauer, Hundeverein „dogsfunworld“ Pfinztal

Die Sportwartin des Hundevereins möchte, dass vor allem auf Instagram die jüngeren Menschen angesprochen werden. Bei der Auswahl ihrer Posts lasse sie sich von ihrer Intuition leiten. „Bilder von Hundewelpen kommen in den sozialen Medien sehr gut an“, stellt sie fest.

Instagram und Facebook seien die beste Art, auf den Verein aufmerksam zu machen, sagt Fellhauer. Interessierte gelangten über Instagram auf die Vereinsseite und suchten dann den Kontakt.