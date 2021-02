Tier-Taxi Das Tier-Taxi in Stutensee übernimmt den Tiertransport in Kliniken oder zu Flughäfen, es transportiert gesunde und verletzte oder tote Tiere. Angefragt werden kann von Privatpersonen für Haustiere, aber auch von Gemeinden, dem Veterinäramt und der Polizei. Das Tier-Taxi-Team fängt entlaufene Tiere wieder ein. Sind die Tiere gechippt, kann mit einem Chiplesegerät die Identität festgestellt werden. Ist dies nicht der Fall, fährt das Taxi zum Tierheim. Außerdem enthalten die Fahrzeuge eine Erste-Hilfe-Tasche, Transportboxen, darunter eine für Schlangen, Kescher, eine Tiertrage und Desinfektionsmittel. Wildtiere, Fundtiere, Haustiere wie Hunde, Katzen, Kleinsäuger und Vögel, aber auch Pferde, Esel und Zebras können transportiert werden, letztere in einem separaten Planen-Anhänger. Haupteinsatzgebiete sind der Stadt- und Landkreis Karlsruhe, die Reichweite des Tiertaxis erstreckt sich jedoch bis in die Pfalz und nach Mittelbaden. ral