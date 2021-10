Alternative Lösungen

Vorfahrt fürs Lastenrad auch im nördlichen Landkreis Karlsruhe

Vorfahrt für das Lastenrad! Auch in der Hardt. Es ist schon lange überfällig, dass in der ländlich geprägten Region das praktische Gefährt mehr unterwegs ist, ähnlich wie nur wenige Kilometer entfernt in der Stadt.