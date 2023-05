Das Hochhaus in Stutensee-Spöck ist bekannt. Aber warum wird in der Umgebung nicht auch höher gebaut? Das Erscheinungsbild der Gemeinde spielt dabei eine Rolle.

Wo ist im nördlichen Landkreis eigentlich das Ende der Fahnenstange, wenn es um Gebäudehöhen geht? Diese Redaktion hat sich einmal umgehört in den Rathäusern – wie hoch darf denn gebaut werden? Vorneweg sei verraten: Eine durchgängige Regelung gibt es nicht.

In der Blumenstraße von Stutensee-Blankenloch wurde in der Nachkriegszeit ein Haus errichtet, das mit seinen zehn Stockwerken bis heute alle Nachbarbauten weit überragt. Unter Einheimischen ist es daher seit Generationen als „das Hochhaus“ bekannt. Das gleiche Bild bietet sich im Stadtteil Spöck.

Dort steht ein ähnlich markantes Gebäude, das der anliegenden S-Bahn-Haltestelle den Namen „Hochhaus“ gegeben hat. Es sind Ausnahmeerscheinungen in der näheren Umgebung. Ein paar Regelungen gibt es dann schon zu beachten. Über die wacht die Gemeinde.

Gemeinderäte haben einen Blick auf die Höhe

Zunächst ist zu unterscheiden, ob das entsprechende Baugrundstück im Innen- oder Außenbereich einer Gemeinde liegt. Im Innenbereich ist maßgeblich, ob es zum Geltungsbereich eines Bebauungsplans gehört. Bebauungspläne regeln unter anderem die Anzahl der Vollgeschosse und somit die maximale Gebäudehöhe.

Sie werden für jedes Gebiet individuell nach städtebaulichen Kriterien festgelegt und spiegeln immer auch die Erfordernisse und den Geist der Zeit wider, in denen sie aufgestellt wurden.

Ein aktuelles Beispiel ist das Neubaugebiet „N5“, das die Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen im östlichen Gemeindeteil Eggenstein plant. „Für die Umsetzung sind die durch das Baugesetzbuch verpflichtenden Verfahren zum Bebauungsplan sowie der Neuordnung der Grundstücke erforderlich, welche weitgehend parallel zueinander durchgeführt werden sollen“, heißt es von der Verwaltung.

In den meisten Gebieten sind zwei Vollgeschosse plus Dachgeschoss festgesetzt, das in etwa einer Firsthöhe von zehn Metern entspricht. Gabi Dittert, Pressesprecherin

Nach vielen Monaten der Planung wurde im vergangenen Jahr der städtebauliche Entwurf aus der Baulandentwicklungsstudie in einen „richtigen“ Bebauungsplan übersetzt.

Drei Stockwerke und Dachgeschoss sind in Weingarten meistens erlaubt

In der Ortslage von Weingarten gibt es rund 80 unterschiedliche Bebauungspläne, die als Grundlage für die Gebäudehöhen in den jeweiligen Arealen dienen. „In den meisten Gebieten sind zwei Vollgeschosse plus Dachgeschoss festgesetzt, das in etwa einer Firsthöhe von zehn Metern entspricht“, erklärt Pressesprecherin Gabi Dittert.

Generell sind in der Gemeinde Weingarten meistens zwei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss vorhanden. Angrenzend an breitere öffentliche Verkehrsflächen, beispielsweise der Ringstraße oder der Bahnhofstraße, sind für die erste Baureihe bei einer Firsthöhe von etwa 13 Metern bis zu maximal drei Vollgeschosse plus Dachgeschoss möglich.

Im rückwärtigen Grundstücksbereich, der zweiten Baureihe, ist eine geringere Gebäudehöhe vorgeschrieben, so dass eine optionale Nachverdichtung städtebaulich verträglich ist.

„Grundlage der städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde ist das sogenannte Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK), in dem der Rahmen der Siedlungsentwicklung definiert ist“, so Dittert weiter.

Die Paragraphen geben ein einheitliches Erscheinungsbild vor

Für Gebiete im Innenbereich einer Kommune, für die kein Bebauungsplan vorliegt, bestimmt Paragraph 34 Baugesetzbuch (BauGB) über die mögliche Gebäudehöhe. Und der lässt schon einigen Freiraum.

Dort heißt es: „Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile ist ein Vorhaben zulässig, wenn es sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse müssen gewahrt bleiben; das Ortsbild darf nicht beeinträchtigt werden.“

Die Gebäude müssen sich in solchen Fällen also an die Höhe der Bestandsbebauung anpassen, wie die Praxis bei Gemeinderatsbeschlüssen zeigt.

Dabei handelt es sich immer um Einzelfallentscheidungen der Baurechtsbehörden. Im Gemeinderat Stutensee war dieser Punkt vor kurzem bei der Beratung über die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Überplanung Gärtnerei Krokusweg“ Gegenstand einiger Diskussionen. Immer wieder Knackpunkt bei derlei Gesprächen: mögliche Schattenwürfe, weil zu hoch gebaut worden ist.

Eine Bebauung im Außenbereich schließlich ist nach Paragraph 35 BauGB nur für privilegierte Vorhaben erlaubt, wenn sie beispielsweise einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder der öffentlichen Versorgung dienen. Auch hier wird stets im Einzelfall geprüft, so dass eine pauschale Festlegung der Gebäudehöhe nicht möglich ist.