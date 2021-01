Umfrage

Was die Menschen in Dettenheim nach dem Ende der Pandemie wieder tun wollen

Der schier endlose Lockdown drückt aufs Gemüt. Wir fragen die Menschen in der Hardt: Was wollen sie als erstes tun, wenn der Lockdown vorüber ist? Worauf freuen sie sich am meisten? Und: Sehen sie auch Vorzüge im Lockdown, was vermissen sie nicht?