Der zweite Corona-Winter steht an – mit all seinen Einschränkungen für das öffentliche Leben. Gerade Vereine leiden darunter sehr. Ob Fußballverein, Chor oder Faschingsvereine – viele haben mit finanziellen Einbußen zu rechnen.

„Finanziell tut das schon weh. Wir konnten keinen Weihnachtsmarkt machen, die Hallenrunde Jugend ist auch ausgefallen. Die Situation ist nicht optimal“, sagt Dieter Göbelbecker, geschäftsführender Vorstand des FV Liedolsheim.

Zwar habe das Oktoberfest und eine kleine Form des Sportfests über die Bühne gehen können, aber wie es weitergeht, sei nicht klar. Immerhin: Die erste Mannschaft der FVL-Kicker konnte die Runde fristgerecht abschließen. Aber wie es in der Rückrunde weitergeht, ist derzeit nicht absehbar.

Ärgerlich für den Kreisklasse A-Verein, der sich in der Tabelle im Verfolgerfeld befindet und sich Chancen auf den Aufstieg machen darf, wäre ein Abbruch der Runde. Die turnusmäßige Jahreshauptversammlung wurde bereits von Januar 2022 auf den Sommer verschoben, wenn sie im Freien stattfinden kann.

Trübe Aussichten beim Gesangsverein in Pfinztal

Eingetrübt sind die Aussichten auch beim Gesangsverein Modern Voices in Pfinztal. Im November fanden noch zwei, drei Proben statt, dann wurde vorerst der Stecker gezogen. „Singen mit Mundschutz ist absoluter Nonsens“, sagt die Vorsitzende Margot Reeb.

Singen mit Mundschutz ist absoluter Nonsens. Margot Reeb, Vereinsvorsitzende

Eigentlich stand am 19. Dezember das Adventssingen auf dem Programm. Jedoch bereits zum zweiten Mal in Folge fiel das Event dem Virus zum Opfer. „In unserem Chor haben wir viele Mitglieder über 70. Da muss man vorsichtig sein. Aber bislang haben noch keine Mitglieder dem Verein den Rücken gekehrt“, freut sich Reeb.

Dennoch: Proben sei erst wieder angesagt, wenn die Situation es wieder zulasse. Und das kann dauern. „Der Faschingstermin ist ebenfalls ausgefallen. Wir hatten seit Corona kaum Auftritte. Es ist schon schade“, meint die Berghauserin. Umso größer sei die Freude, wenn sie Gospel, Rock und Pop, von Beatles bis Elvis, irgendwann wieder live darbieten könnten.

Besonders unter der Pandemie haben die Faschingsfreunde in der Region zu leiden, da ihre Aktivitäten bekanntlich in der kalten Jahreszeit über die Bühne gehen, wenn die Inzidenzen regelmäßig steigen.

Faschingsumzüge fallen wegen Corona wieder aus

Keine Ausnahme ist da die 1. Neudorfer Hexenzunft. Am 11.11. durften die Hexen aus der Spargelgemeinde noch am Rathausplatz ein wenig feiern – dann war wieder Schluss. „Die Umzüge in Rheinhausen und Bruchsal sind schon abgesagt. Das ist echt frustrierend“, sagt die Vorsitzende Sabine Mayer.

Die Pandemie sorgte auch dafür, dass das Neudorf-Fest ausfiel, bei dem die Hexen normalerweise mit einem Stand die Vereinskasse aufbessern. Mayer hofft vor allem, dass die Mitglieder bei der Stange bleiben und sich nicht den Vereinsbeitrag sparen wollen. „Schließlich geht es um regionales Brauchtum. Das wollen wir weiter pflegen.“

Rathaussturm „Light“ in Stutensee

Auch der Karnevalsclub Die Piraten aus Stutensee macht sich Gedanken. Der Rathaussturm am 11.11. fand in einer Light-Version statt. „Statt 150 oder 200 Leute waren dieses Mal gerade Mal zehn Prozent Aktive da“, berichtet Präsident Peter Rensch. Auch das weithin bekannte Oktoberfest, eine wichtige Einnahmequelle des Vereins, fiel aus.

„Das sind schon große Einbußen, aber wir kommen hoffentlich mit einem hellblauen Auge über die Runden“, sagt Rensch. Unterstützung gab es von den großen Verbänden der Fastnacht. Rensch bleibt trotz der misslichen Lage Optimist und plant aktuell die anstehenden Prunksitzungen. Die fänden Ende Februar statt und bis dahin, hofft er, könnte die Situation schon wieder anders aussehen.