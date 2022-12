Im Landauer Weihnachtscircus trifft Catwoman auf Ponys

Clowns, Ballerinas und Motorräder, die durch eine Stahlkuppel brettern: Das bietet der Landauer Weihnachtscircus in diesem Jahr, den viele Menschen aus dem Landkreis Karlsruhe schätzen.

Zugegeben, so ein „Manege frei“, verbunden mit einem „Hereinspaziert“, mag sich etwas trivial anhören. Und doch liegt ein besonderer Zauber über diese Ankündigungsworte für einen Zirkus.

Tiere, Menschen und Sensationen ist noch so eine Ankündigungsformel für die Attraktionen unterm Zirkuszelt.

Dass damit der Landauer Weihnachtscircus – und das durchaus im wahrsten Sinne des Wortes – aufwarten kann, hat sich bei inzwischen 19 Gastspielen des Weihnachtscircus gezeigt. In diesem Jahr und zum kommenden Jahresbeginn geht das Landauer Zirkusspektakel in die dann 20. Manegen-Runde.

Landauer Weihnachtscircus in seiner Zusammensetzung einmalig

Für Zirkusdirektor Jakel Bossert, der im „richtigen Leben“ einen großen Veranstaltungsservice leitet, ist das ein besonderes Weihnachtscircus-Jahr. „Wir schaffen hier seit 20 Jahren etwas Einmaliges“, verkündet Bossert.

Das Programm, das der Landauer Weihnachtscircus jedes Jahr auf die Beine stelle, sei in dieser Form und in diesen Zusammensetzungen außergewöhnlich.

Davon, dass es Bossert tatsächlich immer wieder gelingt, nationale und internationale Zirkusstars in seine Manege zu holen, können sich die Besucher vom 22. Dezember bis zum 8. Januar überzeugen. Es wird ein erstklassiges Jubiläums-Programm für die ganze Familie versprochen.

Zirkus zeigt Tierauftritte mit Pferden, Kamelen und Ponys

Klassische Zirkusnummern mit Clowns oder tänzerische Darbietungen auf dem Seil wie die der französischen Ballerina Marine Durand Rech, gehören ebenso zum Programm wie die wahnwitzige kolumbianische Motorradtruppe Torres, die auf ihren Maschinen durch eine Stahlkugel brettern.

Das Spektakel soll mit Tempojonglage, Balanceakrobatik und Catwoman, die an Ketten durch die Manege fliegt, abgerundet werden. Eine Antipoden-Nummer oder Mike und Sharon Togni aus der Supertalent-Show treten auch auf.

Der Landauer Weihnachtscircus zählt zu den wenigen Zirkussen seiner Art, in dem es noch Tiernummern gibt. Wohlgemerkt keine Nummern mit Wildtieren.

Dafür zeigen unter Anleitung von Franz Spindler und Junior-Chefin Ann-Katrin Bossert Araber-Hengste, Friesen, Kamele oder die Landauer Weihnachtsponys ihr Können. Vor allem die kleinen Zirkusbesucher sind erfahrungsgemäß begeistert von den Auftritten der Tiere.

Dass es auch diesmal wieder – so viel sei verraten – die ein oder andere Zirkus-Deutschland-Premiere geben wird, macht mit den Reiz in Landau aus. Und dass der Zirkus, samt großem Vorzelt mit Verköstigung, weihnachtlich geschmückt ist, dürfte sich auch von selbst verstehen. Der Vorverkauf hat inzwischen begonnen. Und ab dem 22. Dezember heißt es dann in der Tat: Manage frei – Hereinspaziert.