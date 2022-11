Zeugen und Geschädigte gesucht

39-Jährige gerät mit zwei Promille auf B3 in Weingarten mehrmals in den Gegenverkehr

Ein Augenzeuge hatte die Polizei am Dienstagmittag darüber informiert, dass eine Autofahrerin in Weingarten mehrmals in den Gegenverkehr gekommen ist. Die Beamten trafen die 39-Jährige schließlich in ihrer Wohnanschrift an. Sie war stark betrunken.