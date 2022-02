39-jähriger Autofahrer ohne Führerschein in Weingarten unterwegs

Ein 39-Jähriger fährt telefonierend und ohne Führerschein in Weingarten Auto. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Handy am Ohr

Ein Autofahrer ist den Beamten am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr in Weingarten am Marktplatz aufgefallen. Wie die Polizei mitteilte, telefonierte er während der Fahrt.

Bei der anschließenden Kontrolle stellten Beamte das Fehlen einer gültigen Fahrerlaubnis fest. Diese wurde ihm bereits Anfang des letzten Jahres entzogen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.