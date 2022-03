Auto erfasst 87-jährigen Fußgänger in Weingarten

Bei einem Unfall in Weingarten hat sich ein 87-jähriger Fußgänger schwer verletzt. Eine Autofahrerin hatten den Mann übersehen und angefahren.

Eine 26-jährige Autofahrerin hat einen 87-jährigen Mann am Mittwochmorgen in Weingarten angefahren. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu, teilte die Polizei mit.

Der 87-Jährige überquerte nach Zeugenangaben gegen 8.50 Uhr die Schillerstraße. In dem Moment bog die 26-Jährige mit ihrem Auto von der Bahnhofstraße in die Schillerstraße ein. Dabei übersah sie offenbar den Mann und erfasste ihn. Auf Grund seiner Verletzungen kam dieser in ein Krankenhaus.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die 26-Jährige ohne Führerschein unterwegs war.