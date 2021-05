Der Baggersee Weingarten als frei zugänglicher Badesee ist im Sommer Anziehungspunkt für Sonnenanbeter und Wasserratten gleichermaßen. In der Badesaison 2021 gilt es wegen der Corona-Pandemie aber einiges zu beachten.

Der Baggersee Weingarten ist der perfekte Ort für einen Tag Auszeit! Im Sommer strömen Wasserratten in Scharen zu dem schönen Badesee, der durch großflächige Liegewiesen und schattige Plätze besticht.

Der See ist frei zugänglich und kann das ganze Jahr über besucht werden. Der Eintritt ist frei, während der Badesaison wird allerdings eine nicht geringe Parkgebühr erhoben. Im Corona-Jahr 2021 ist das Baden im Baggersee Weingarten ab dem 8. Mai wieder erlaubt. Sicherheitspersonal überprüft die Einhaltung der Corona-Regeln und sperrt die Zufahrt bei zu großem Andrang ab.

Am beliebten Badesee in der Nähe von Karlsruhe gibt es zahlreiche Freizeitangebote. Auch für Verpflegung ist durch ein Restaurant vor Ort gesorgt.

Inhalte auf dieser Seite:

Corona-Regeln am Baggersee Weingarten 2021

Baden im Baggersee ist ab dem 8. Mai 2021 möglich. Das teilte die Gemeinde Weingarten mit. Aufgrund des großen Andrangs im vergangenen Sommer weist die Gemeinde auf die bestehenden Corona-Regeln hin und bittet darum, die örtlichen Hinweisschilder zu beachten.

So gilt am Baggersee Weingarten weiterhin der Mindestabstand von 1,5 Metern. Gruppenbildung soll vermieden werden, der Abstand zur Liegefläche anderer muss beachtet werden. Wo der Mindestabstand nicht möglich ist, ist eine Maske Pflicht. Das gilt insbesondere an der Toilettenanlage und dem Kiosk.

Sicherheitspersonal wird die Einhaltung der Regeln – am Baggersee, aber auch im Freizeitgebiet Breitheide – verstärkt kontrollieren. Die Gemeinde kündigt an, bei steigenden Besucherzahlen aktiv zu werden, sollte der Abstand nicht mehr gewährleistet werden können. Die zulässige Anzahl an Parkplätzen ist begrenzt, danach wird die Zufahrt abgesperrt.

Anfahrt zum Baggersee Weingarten: Parken und Kosten

Der Zugang zum Baggersee Weingarten ist kostenlos. Die Adresse lautet: Am Baggersee 1, 76356 Weingarten (Baden). Tiere sind zwischen dem 1. Mai und 30. September am See im Freizeitgebiet Breitheide verboten.

So erreicht man den Baggersee

Egal, ob man von Süden (Karlsruhe) oder von Norden (Bruchsal) kommt, immer fährt man auf dem Weg nach Weingarten an Streuobstwiesen vorbei, an Feldern, Höfen und Fachwerkhäusern. Auf der B3 von Karlsruhe Richtung Bruchsal fährt man an der ersten Ampel links und folgt der Hauptstraße. Anschließend wird die Bahnlinie überquert und es geht durchs Industriegebiet bis zum See.

Im Sommer lohnt sich die Anfahrt definitiv mit dem Rad: Wer mit dem Fahrrad kommt und kein Weingartener ist, nimmt übrigens trotzdem die B3, nämlich den parallel dazu verlaufenden Radweg mit denselben Eindrücken und Ausblicken. In Weingarten dann von der B3 abbiegen und der Beschilderung Richtung Kieswerk folgen.

Ortsfremde sollten sich den Weg vielleicht vorher auf der Karte anschauen oder ihn gleich ins Navi eingeben, verfahren kann man sich nämlich ziemlich leicht. Außer im Sommer: Dann weisen die ganzen Fußgänger mit Badetaschen und die Fahrradfahrer in Badeklamotten den Weg. Einfach hinterherrollen!

Parken und Parkgebühr am Baggersee Weingarten

Parkmöglichkeiten sind durch einen großen Parkplatz am Baggersee Weingarten reichlich vorhanden. Während des Badebetriebs ist Parken nur gegen Gebühr möglich. Im Sommer kann es allerdings auch mal eng werden. Deshalb behält sich die Gemeinde in Corona-Zeiten vor, Parkplatz und Seezugang zu sperren, sobald es zu viele Menschen werden.

Parkgebühren am See: Tageskarten

Auto ganztägig 7,00 Euro Auto ab 17 Uhr 4,00 Euro Motorrad ganztägig 3,00 Euro Motorrad ab 17 Uhr 2,00 Euro

Dauerkarten

Auto Einheimische 40,00 Euro Auto Auswärtige 55,00 Euro Motorrad Einheimische 20,00 Euro Motorrad Auswärtige 30,00 Euro

Auch der großzügige Parkplatz, unterteilt in viele Parzellen, liegt unter und zwischen Bäumen und ist hübsch anzuschauen. Und weil wohl schon so mancher versucht war, auf diesem netten Parkplatz neben diesem netten See im Wohnmobil zu campen, gibt es Schilder, die dies eindeutig untersagen.

Baden, buddeln, grillen: Das bietet der Baggersee Weingarten

Der Baggersee Weingarten liegt im Freizeitgebiet Breitheide zwischen großen Liegewiesen und inmitten von reichlich Wald. Die Bäume stehen aber um den See herum so licht, dass sich für Badebesucher herrliche Liegewiesen bilden. Selbst wenn im Sommer ganze Völkerscharen hierher pilgern, findet sich immer noch ein schattiges Plätzchen.

Die Entstehung des beliebten Badesees ist dem Kieswerk zu verdanken. Es gibt an einigen Uferstellen auch Sandstrand – perfekte Voraussetzungen für Kinder, die eine Sandburg bauen oder buddeln wollen. Der DLRG ist von Anfang Mai bis zum Ende der Sommerferien jedes Wochenende im Einsatz. Gebadet darf aber immer werden. Ein Toilettenhaus ist vor Ort vorhanden.

Es gibt einen Spielplatz für die Kleinen, ein Beachvolleyballfeld für die Größeren und Grillplätze für alle. Wenn wegen Waldbrandgefahr oder Corona gerade mal nicht gegrillt werden kann, dann ja doch immer gepicknickt.

Ausflug an den See lohnt sich zu jeder Jahreszeit

Im Frühling blühen die Obstbäume, dass es eine Freude ist, im Sommer ist alles herrlich saftig grün und im Herbst dann bunt. Und sogar im Winter lohnt sich die Anreise, denn der Baggersee Weingarten ist ganzjährig ein Ort der kleinen Auszeit. An warmen, sonnigen Tagen zieht er Badegäste an. An allen anderen Tagen Spaziergänger, Jogger oder Ruhe Suchende, die einfach an seinem Ufer sitzen und aufs Wasser schauen.

Also einfach den Tag am Baggersee Weingarten genießen. Bei niedrigeren Temperaturen ein Heißgetränk einpacken und schon passt das. Den Blick übers Wasser schweifen lassen. Über Schilf und Wasservögel bis zur Baumlinie am anderen Ufer. Und zum Kieswerk hinüber. Das inmitten dieser herrlichen Natur erstaunlich idyllisch wirkt.

Wenn die Sonne untergeht, lassen sich die letzten Strahlen am besten vom Wasser aus einfangen. Also ab in den See! Außerhalb der offiziellen Badesaison sind Hartgesottene im Neopren unterwegs. Man kann es ihnen nachtun oder ihnen entspannt zuschauen. Und schließlich erholt nach Hause fahren.

Wenn Hunger aufkommt: Gastronomie am Baggersee Weingarten

Für Bewirtung am beliebten Badesee im Landkreis Karlsruhe ist gesorgt. Das Restaurant „Fischer’s Fritz“ bietet von der Terrasse einen tollen Blick aufs Wasser. Dazu gibt es einen Kiosk direkt daneben für die schnellen Pommes auf die Hand oder ein Eis nach einem Badetag am See.

Auch Besucher des Restaurants müssen die Parkgebühr bezahlen. Bei Vorlage des Parktickets wird die Gebühr vom Wirt allerdings wieder erstattet.

Wer mehr Lust auf Grillen hat, ist am Baggersee Weingarten ebenso richtig, also schnell die Bratwürstchen eingepackt! An eigens dafür eingerichteten Grillstellen darf gebrutzelt werden. Es sei denn, es besteht Waldbrandgefahr oder die Corona-Lage lässt es nicht zu. Deshalb immer aktuelle Hinweise beachten.