Hier gelingt Baden

Mit See-Security und Frühwarnsystem: So läuft es am Baggersee in Weingarten unter Corona-Bedingungen

An den Baggerseen in der Region könnte man Corona fast vergessen. Die See-Security in Weingarten sorgt dafür, dass der entspannte Badespaß nicht zum Gesundheitsrisiko wird. Und gegen drohende Überfüllung haben sich die Verantwortlichen ein Frühwarnsystem ausgedacht.