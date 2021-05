Rainer Nagel, Dominik Kramer und Dieter Stöckle befürworten eine Windkraftanlage. Für sie ist wichtig, den Klimawandel zu stoppen. Für das große Ganze müsse man auch ein paar Nachteile wie ein paar tote Vögel in Kauf nehmen.

Vor Jahren schon hat sich die EnBW hat als Investor für eine Windkraftanlage auf Weingartener Gemarkung positioniert. Sie spricht von fünf großen Windrädern, die mit einem Rotordurchmesser von 162 Metern und einer Gesamthöhe von 247 Metern auf dem Hinteren Heuberg errichtet werden sollen.

Seither ist im Ort eine intensive Diskussion um Für und Wider dieser Energieform und dieses Standorts in Gang gekommen. Die größte Gruppe, „Gegenwind“, deren Mitglieder auch aus anderen Ortschaften stammen, lehnt diese Planungen ab. Aber es gibt in Weingarten auch Befürworter von Windkraft, auch an diesem Standort.

Sie sind allerdings nicht organisiert. Rainer Nagel, Dominik Kramer und Dieter Stöckle erläuterten stellvertretend den BNN ihren Standpunkt und ihre Argumente.