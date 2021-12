Das Ehepaar Henning ist immer noch ratlos: Auch knapp drei Wochen nach dem Brandanschlag auf den Weingartener Bücherschrank bleibt die Motivation der Tat für die beiden Initiatoren der örtlichen Bürgerstiftung vollkommen unverständlich.

Auch jetzt erinnert noch ein brauner Schmauchfleck im Plexiglasboden des Schranks an den gescheiterten Versuch, den Lesestoff in Weingartens Mitte zu verbrennen. Die Details, von denen Hennings berichten, zeugen vom Kalkül des Täters.

Der Reihe nach: In der Nacht auf den 27. November muss die Feuerwehr Weingarten ausrücken, der Bücherschrank in der Bahnhofstraße brennt.

Brand des Bücherschranks in Weingarten: Täter haben Grillanzünder verwendet

Als die Einsatzkräfte anrücken, stehen Bücher in den unteren Regalen bereits in Flammen. „Wir haben keine genaue Zahl, aber es dürften bestimmt 30 bis 40 Bücher verbrannt sein“, sagt Peter Henning. Die Inhalte zweier Regalfächer sind dem Feuer zum Opfer gefallen.

„Das war kein Zufall oder ein unüberlegter Streich von Jugendlichen“, sagt er. „In die Bücher wurden Grillanzünder gesteckt, zwischen die Seiten. Und dann wurden sie gleichmäßig im Schrank verteilt, um möglichst viel Schaden anrichten zu können“, so Henning. Rein materiell liege der Schaden bei etwa 500 Euro – dazu kommen noch die schweren Plexiglasscheiben der Regalfächer.

Am Ende leidet die Allgemeinheit unter dem Anschlag auf den Bücherschrank

Viel schwerwiegender jedoch als der Schaden am Material sei die Verachtung für das Projekt und die Menschen, die davon profitieren. „Der Schrank wird täglich von Lesern gut frequentiert. Gerade Kinderbücher sind gefragt, und die waren in den unteren Fächern des Schranks untergebracht“, so Jacqueline Henning. Es sei die letztlich die Allgemeinheit, die unter so einer Tat leide, betont das Ehepaar.

Die Corona-Pandemie habe die Nachfrage nach dem Bücherschrank noch einmal in die Höhe getrieben. „Während des ersten Lockdowns war der Schrank abgesperrt, nun ist er frei zugänglich“, sagt Peter Henning. Seit Februar 2021 gibt es auch einen neuen Bücherpaten. Nach Ute Wilderer kümmert sich nun Eberhard Blauth, sozusagen als Kurator, um die Inhalte im Metallschrank.

Zahlreiche Spenden nach Brand des Bücherschranks in Weingarten

Die Resonanz nach dem feigen Anschlag sei überwältigend gewesen, berichten die beiden Hennings. Jede Menge Kinderbücher seien gespendet worden, um den Schrank wieder aufzufüllen. Und die Kommentare unter dem Eintrag auf Facebook sprechen ebenfalls Bände. Die Stimmen, die über die Tat entsetzt sind, sind vielfältig: „Dieser Schrank ist ein Symbol: für lebendiges Gemeindeleben“, schreibt einer der Kommentatoren. Ein Anderer bittet um Angabe eines Spendenkontos.

Seit 2011 gibt es die Stiftung. Dass es im Jahr des zehnjährigen Bestehens keine große Feier geben konnte, freut niemanden. Auch die Arbeit leidet aktuell unter der Pandemie. „Viele der Engagierten sind schon älter. Die Befürchtungen, sich anzustecken, machen es schwierig, für die Stiftung zu arbeiten“, so Henning. Die Hoffnung besteht aber, dass man im kommenden Jahr zumindest wieder häufiger zusammen kommen kann, um neue Projekte zu entwickeln.