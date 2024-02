Die Parteien im Raum Karlsruhe suchen derzeit Kandidaten für die Kommunalwahlen am 9. Juni. Besonders junge Bewerber stehen im Fokus. Wie kann man sie begeistern?

Nachwuchsmangel in Kommunalpolitik

Laut Studien wenden sich immer mehr Menschen von der Politik ab. Schlechte Vorzeichen für die Kommunalwahlen, die am 9. Juni stattfinden.

An diesem Tag werden in Baden-Württemberg die Mitglieder von Kreis-, Gemeinde- und Ortschaftsräten gewählt. Nicolas Zippelius, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Weingarten, saß selbst im Gemeinderat seiner Heimatgemeinde.

Dem Kreistag des Landkreises Karlsruhe gehört er noch immer an. Im Interview spricht Zippelius über den Reiz der Kommunalpolitik, die Interessen junger Kandidaten und seine Erfahrungen im Bundestag.

Zuletzt war immer wieder von der Politikverdrossenheit vieler Bürger die Rede. Am 9. Juni finden in Baden-Württemberg die Kommunalwahlen statt, derzeit stellen die Parteien ihre Kandidaten auf. Wie kann man die Menschen für die Politik begeistern – gerade auf kommunaler Ebene?

Zippelius Wir müssen das Interesse der Leute wecken. Das heißt: transparent arbeiten und ihnen den Raum geben, sich zu entfalten. Vor allem bei jungen Menschen ist es wichtig, ihnen zu zeigen, wie sie sich einbringen und was sie bewegen können. Viele von ihnen sind politisch interessiert, wissen aber nicht, welche Möglichkeiten sie haben.

Welche Rolle spielen die dabei sozialen Medien?

Zippelius Ohne geht es nicht mehr. Ich bin auf mehreren Plattformen aktiv, um die Menschen abzuholen. Politik darf nicht anonym und steif sein. Wer eine Frage an mich hat, bekommt von mir auch eine Antwort. Die Bürger müssen erkennen, dass sich auf allen politischen Ebenen ganz normale Menschen für ihre Angelegenheiten einsetzen.

Sie sprechen es an: die Bürger abholen. Mit welchen Themen gelingt das bei jungen Menschen am besten, die in vielen Gemeinderäten unterrepräsentiert sind?

Zippelius Ich bin fest davon überzeugt, dass sich viele einbringen wollen. Es gibt so viele Dinge, über die ein Gemeinderat entscheidet, die sie direkt in ihrem Alltag betreffen: etwa die ÖPNV-Anbindung, die Digitalisierung oder der Bolzplatz im Ort. Wir müssen sie ermutigen, mitzumachen.

Sie selbst saßen schon im Alter von 28 Jahren im Weingartener Gemeinderat. Warum haben Sie sich damals entschlossen, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren?

Zippelius Ich wollte mitsprechen und mich ehrenamtlich in meiner Heimatgemeinde einbringen. Auf kommunaler Ebene sind die Ergebnisse der politischen Arbeit sehr viel schneller sichtbar als in Land oder Bund. Wenn ich heute in Weingarten durch die sanierte Kirchstraße oder Jöhlinger Straße fahre, dann weiß ich, dass ich an der Entscheidung mitgewirkt habe. Im Bundestag braucht man einen längeren Atem.

Viele Parteien suchen händeringend Kandidaten für die Kommunalwahl. Auch in Vereinen finden sich immer weniger Ehrenamtliche. Ein gesellschaftliches Problem?

Zippelius Ich glaube, diese Frage würden fast alle mit Ja beantworten. Es gibt sicherlich Gremien und Vereine, in denen es gut läuft. Aber oft höre ich, dass es immer schwieriger wird. Viele Menschen haben wenig Zeit oder trauen sich ein Ehrenamt nicht zu. Hinzu kommt: Der Aufwand und der öffentliche Druck durch die sozialen Medien haben zugenommen.

Wie muss sich die Kommunalpolitik verändern, um attraktiver zu werden? Lange Sitzungen und dicke Unterlagen dürften viele potenzielle Bewerber abschrecken …

Zippelius Wir müssen zum Beispiel hybride Sitzungen einführen. Gemeinderäte sollten auch digital an der Gremienarbeit teilnehmen können. Davon würden vor allem junge Eltern profitieren oder Studenten, die an einem anderen Ort studieren. Außerdem haben Ehrenamtliche mehr Anerkennung verdient. Mir geht es dabei nichts ums Finanzielle. Mir geht es einfach darum, dass Ehrenamtliche für ihre Arbeit mehr Wertschätzung erhalten.

Viele Menschen sehen Politiker kritisch. Was sind typische Vorbehalte, die Ihnen begegnen?

Zippelius Häufig gibt es Unverständnis über Beschlüsse und Entscheidungen. Manchmal müssen auch unpopuläre Entscheidungen getroffen werden. In Gemeinderäten machen das ehrenamtliche gewählte Vertreter, die sich dennoch keine Entscheidung einfach machen. Im Bund wird Politikern oft vorgehalten, wenn man nicht zu jedem Thema sofort etwas sagen kann. Aber man kann nicht in jedem Thema Experte sein, deshalb teilt man sich genau wie in jedem Unternehmen die Themenbereiche auf.

Sie sitzen seit zweieinhalb Jahren im Bundestag. Was hat Sie dort am meisten überrascht?

Zippelius Oft heißt es: „Das ist ein Ellenbogenverein.“ Aber ich nehme das nicht so wahr. Ich habe zu vielen Kollegen ein gutes Verhältnis, innerhalb der demokratischen Mitte auch über die Fraktionsgrenzen hinaus. Auch in anderen Parteien gibt es Leute, die schwer in Ordnung sind.

Zum Schluss würden wir uns noch über eine nette Anekdote aus Ihrer Arbeit im Bundestag freuen. Haben Sie eine parat?