Einen neuen Bauschwerpunkt setzt der Pforzheimer Unternehmer Steffen Stüber. Er präsentiert „das erste Niedriginfektionshaus“ und will es kommendes Jahr in Weingarten verwirklichen.

Ist die Lüftung eine Virenschleuder? Soll der Notausgang dauerhaft zur Verfügung stehen? Genügt es, wenn das Reinigungspersonal über die Flächen wischt? Bei Steffen Stüber reichen die Antworten auf solche Fragen weit über sein neues Büro im Buchbusch hinaus. Sie treiben den Chef der Pfirmann Industriebaugesellschaft seit Dezember 2019 um.

Damals sei er zum ersten Mal auf die Corona-Problematik in China aufmerksam geworden. Ergebnis seiner Auseinandersetzung mit Viren und anderen Krankheitserregern ist „das erste Niedriginfektionshaus“. Den ersten Spatenstich dafür will Stüber im Januar in Weingarten setzen.