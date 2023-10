Ein Dachstuhlbrand hat ein Wohnhaus in Weingarten zerstört. Als die Einsatzkräfte eintreffen, schlagen Flammen aus dem Dachstuhl. Die Bewohner können sich rechtzeitig retten.

Im Ruländerweg in Weingarten ist in der Nacht auf Montag ein Wohnhaus in Brand geraten.

Wie die Polizei mitteilt, standen beim Eintreffen der Feuerwehr das Dachgeschoss und der Dachstuhl des Wohngebäudes in Vollbrand. Zwei Hausbewohner konnten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr in Sicherheit bringen.

Brand in Weingarten: Haus ist nicht mehr bewohnbar

Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens sei noch nicht absehbar, werde aber auf eine sechsstellige Summe geschätzt, so die Polizei.

Das Haus ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden von der Gemeinde untergebracht. Die Brandursache wird noch ermittelt, Brandstiftung können aber ausgeschlossen werden.