Ob es um Verspätungen, Gleiswechsel oder durchfahrende Schnellzüge geht: Durchsagen gehören zu Bahnhöfen wie Schienen oder Signalanlagen. Am Bahnhof Weingarten werden Zugreisende aktuell – zumindest akustisch – aber nicht über Änderungen oder Gefahren informiert.

Das beklagt BNN-Leser Gustav Stammann gegenüber dieser Redaktion. Bereits seit geraumer Zeit funktioniere die Durchsage-Anlage nicht mehr, so seine Schilderung.

Man wisse ja in der Regel, wann und wo ein Zug abfahre, sagt Stammann. Was er nicht weiß, ist, wer für den Erhalt der Anlage am Bahnhof Weingarten verantwortlich ist. Deutsche Bahn oder Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG)?

Durchsagen am Bahnhof in Weingarten sind Sache der AVG

Auf BNN-Nachfrage sind sich beide Verkehrsgesellschaften einig: Die Durchsage-Anlage ist Sache der AVG. Der Sachverhalt in Weingarten sei bekannt, so AVG-Sprecherin Sarah Fricke. Die frühere Anlage sei defekt und müsse komplett erneuert werden. Das laufe aktuell.

Die AVG habe an der Station in Weingarten, aber auch in Untergrombach und Bruchsal am Gewerblichen Bildungszentrum, neue Lautsprecheranlagen aufgebaut. Diese sollen im Sommer wieder in Betrieb genommen werden.

Grundsätzlich sei geplant, bei kurzfristigen Änderungen im Zugbetrieb Ansagen zu machen, erklärt Fricke. Das könne zum Beispiel eine Änderung des Abfahrtgleises sein. Eine durchgängige Beschallung für alle Züge im Regelbetrieb sei jedoch nicht geplant.

Auch die Gemeinde Weingarten ist seit August vergangenen Jahres informiert, teilte Sprecherin Gabi Dittert auf Nachfrage mit. „Wir sind in regem Kontakt mit KVV und AVG“, so Dittert. Die relativ lange Zeit bis zur Instandsetzung begründet sie mit längeren Wartezeiten für Ersatzteile.