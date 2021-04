Wer sich auf ein Leben in einem Denkmal einlässt, muss sich arrangieren. Es gibt viele Einschränkungen. Doch die Menschen in Weingarten schätzen ihre historischen Gebäude mit besonderem Reiz.

Ein Haus, das unter Denkmalschutz steht, darf nur dann saniert oder modernisiert werden, wenn sein ursprünglicher Charakter und das historische Aussehen erhalten bleiben.

Ein geringerer Komfort muss nach den Grundsätzen des Denkmalrechts in Kauf genommen werden. Erfüllt der Bauherr diese Auflagen in Architektur und Material, bekommt er ein Haus, das in Struktur und Details das Leben in der Vergangenheit spiegelt – und darin liegt der Reiz.

Richard und Brunhilde Krumes haben 1980 – einer starken Affinität zu historischen Gebäuden folgend – das alte Schulhaus in der Weingartener Kirchstraße erworben. Es war Liebe auf den ersten Blick. Richard Krumes sagt: „Wer in seiner Wohnung auf den rechten Winkel verzichten kann, das Farbenspiel von krummen Wänden schätzt, wer Fachwerk mag und wer knarrende Böden und Treppen nicht als unangenehme Begleitmusik empfindet, der ist in einem alten Haus gut aufgehoben.“