Bühnenbauer aus Weingarten: „Die Belastung durch Corona ist längst nicht überwunden“

In der Regel nehmen Veranstalter unsere Dienste in Anspruch. Die Akteure, die dann auf unseren Konstruktionen ihre Shows geben, decken die komplette Bandbreite nationaler und internationaler Künstler ab. Vorwiegend geht es um Musikveranstaltungen. Zum Beispiel Das Fest in Karlsruhe, das Southside-Festival in Neuhausen-ob-Eck bei Tuttlingen, Summer-Jam in Köln, Hurricane in Scheeßel in Norddeutschland, Pohoda-Festival in Trencin in der Slowakei und ganz viele andere. Das Clockenflap-Festival in Hongkong haben wir schon dreimal gebaut. Wir rechnen damit, dass wir da im kommenden Dezember wieder dabei sein werden.