Wir hatten früher keine eigene Halle. Dass diese neue Halle jetzt in Betrieb ist, ist mein größtes Highlight. Dieses Projekt, bei dem die Baukosten aufgrund der allgemeinen Preissteigerung aus dem Ruder gelaufen sind auf schließlich fünf Millionen Euro, hat mir manche schlaflose Nacht bereitet. Als klar war, dass es klappt, ist mir ein großer Stein vom Herzen gefallen. Die Finanzierung steht und auch die Anlage. Darauf bin ich stolz. Aber was mich auch freut: Dass es uns gelungen ist, nach der Auflösung der Mannschaft, die 2004 noch in der Dritten Liga geturnt hat, dank inzwischen erfolgreicher Nachwuchsarbeit wieder eine Mannschaft stellen zu können. Sie turnt in der Landesliga und hat gute Chancen, in die Verbandsliga aufzusteigen.