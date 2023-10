Veronika Brune gehört zum Gärtner-Teams der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) in Weingarten. Sie weiß, wie man den Erdboden auf den Winter vorbereitet und was man jetzt noch einpflanzen kann.

Veronika Brune ist Teil des Gärtner-Teams der Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) in Weingarten. Sie gibt Tipps, wie man den Erdboden auf den Winter vorbereitet und was man jetzt noch einpflanzen kann.

Boden umgraben, oder nicht? Brune empfiehlt, es nicht zu tun, auch wenn das bei manchen anderen Gärtner gängige Praxis sei. Bei der SoLaWi lockerten sie stattdessen in der Tiefe. „Es ist schonender, wenn du nicht umgräbst“, sagt Brune. Das aktiviere den Boden, ohne Erdschichten wie den Humus ganz oben zu zerstören. Im Privatgarten könne man es mit einer Grabegabel machen.

Gärtnerin aus Weingarten kennt viele Tipps für die kalte Jahreszeit

Brunes zweiter Tipp: „Man sollte den Boden über Winter bedeckt halten.“ Dafür schlägt sie drei Möglichkeiten vor: Gründüngung, organische Schicht, etwa aus Stroh oder Gras, oder Phacelia beziehungsweise Wickroggen. Letztere seien nur bedingt für frostige Wintertemperaturen geeignet. Bei der SoLaWi habe man damit jedoch bisher gute Erfahrungen gemacht. Man könne es Mitte Oktober noch aussähen.

Gründüngung ist der Anbau von Winterpflanzen, wie etwa Spinat oder Feldsalat. Sie halten durch ihre Wurzeln den Boden locker und versorgen ihn für die Folgepflanzen mit Nährstoffen.

Feldsalat sei ohnehin eine gute Wahl für den Winter. Er ist angepasst an niedrigere Temperaturen. Düngung im Allgemeinen sollte eines nicht sein: stickstoffreich. Pflanzen seien sonst anfälliger für Frostschäden, so Brune.

Was viele auch nicht wüssten: „Es sind nicht die kalten Temperaturen, die dem Boden zu schaffen machen, sondern die Feuchtigkeit von Boden und Luft.“ Ohne schützende Decken faule das Wintergemüse ab. Sollte man ein Vlies benutzten, warnt sie jedoch vor, ihn den ganzen Winter auf dem Erdboden liegenzulassen: „Sonst haben Pilzkrankheiten leichtes Spiel.“

Wintergemüse kann im geschützten Anbau, etwa im Gewächshaus oder unter dem Folientunnel und in Freiland angebaut werden. Neben Spinat und Feldsalat sind etwa Kohlköpfe, Lauch und Kohlrabi möglich. Mit ihnen habe man ein Erntefenster über den ganzen Winter. Der Grund: Zu dieser Jahreszeit laufen alle Prozesse langsamer ab, Reifes muss nicht sofort geerntet werden.

Ansonsten empfiehlt sie den Anbau verschiedener Sorten an Asia-Salaten, Postelein oder Baby leaf. „Junges ist oft frostresistenter als Altes“, begründet sie den Anbau. Battkulturen pflanzten sie in der SoLaWi meistens geschützt an. So könne man es schneller und teils mehrfach im Winter ernten.

Brune empfiehlt zudem Knoblauch schon im Oktober zu stecken statt erst im März – für das extra große Ergebnis im Juli.

Für den Frühling erinnert sie daran, den Schutz wieder zu entfernen. „Mulchschichten schützen den Boden vor Temperaturschwankungen“, erklärt sie. Bei Frost zieht sich der Boden zusammen, bei Wärme dehnt er sich. Ohne die schützende Schicht würden Feinwurzeln abreißen, Nährstoffe und Wasser schlechter transportiert. Es verhindere jedoch auch die Erwärmung des Bodens im Frühjahr.