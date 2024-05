Wegen einer beschädigten Gasleitung musste am Dienstagnachmittag die Feuerwehr in Weingarten ausrücken. Verletzt wurde niemand.

Arbeiter haben am Dienstagnachmittag auf einer Baustelle in der Paulusstraße in Weingarten eine Gasleitung beschädigt. Nach Polizeiangaben kam es dabei allerdings nur zu einem minimalen Gasaustritt.

Bauarbeiter deckten Gasleck in Weingarten mit Lehm ab

Demnach deckten die Bauarbeiter die Leitung provisorisch mit Lehm ab. Mitarbeiter des Gasversorgers trennten sie schließlich vom Netz. Verletzt wurde niemand.