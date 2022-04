Nach den Preissteigerungen bei den Energiekosten erhöhen sich nun auch die Lebensmittelpreise.

Die Badischen Neuesten Nachrichten haben sich bei Menschen in Weingarten umgehört.

Wie kommen sie aktuell über den Monat, worauf wird eventuell verzichtet und welche Reaktionen erwarten sie von der Regierung auf diese Situation?

„Als Student bin ich es gewohnt, mit knappen finanziellen Mitteln auszukommen“, erklärt David Camuset.

Bevor der 24-Jährige seine Basiseinkäufe startet, hat er vorab schon die Angebote in den Prospekten verglichen. „Das hilft beim Sparen“, erklärt der Student der Philosophie.

Als Veganer, der eh schon auf tierische Produkte verzichtet, sei es ihm kaum möglich, generell weitere Lebensmittel von der Einkaufsliste zu streichen. Von der Regierung wünscht sich der Weingartener, dass sie die Inflation im Auge behält.

Gerade bei Fleisch- und Wurstwaren legt Matthias Frankrone Wert auf eine gute Qualität und ist auch bereit, dafür tiefer in die Tasche zu greifen. „Lebensmittel müssen nicht zu Dumpingpreisen verschleudert werden“, meint der Filialleiter.

Der 39-Jährige kann die Preissteigerungen im Lebensmittelsektor aufgrund des Krieges in der Ukraine und der Verteuerung der Rohstoffpreise verstehen. „Jeder hat ein Recht darauf, sich die Grundnahrungsmittel leisten zu können.“ Die Bezieher von Sozialleistungen könnten von der Regierung mit Zusatzleistungen unterstützt werden, so seine Anregung.

Ihre Rente reiche aus, sagt Uta Bauer. Sie kaufe wie zuvor ein, was ihr schmeckt und was sie braucht, erklärt die 82-Jährige. Und das sei nicht viel. Ihren Wocheneinkauf tätige sie beim nächstgelegenen Supermarkt, die Preise der einzelnen Lebensmittel habe sie dabei gar nicht so genau im Kopf.

Bei Obst und Gemüse achte sie auf die Regionalität der Produkte. Einkommensschwache Haushalte sollten ihrer Meinung nach in diesen schwierigen Zeiten mit Sonderzahlungen unterstützt werden.

„Keinen Kopf zu den gestiegenen Lebensmittelpreisen“, macht sich der Auszubildende Jetmir Gashi. Er wohnt noch bei den Eltern. Klar sehe er, dass alles teurer geworden ist. Auch seien die gestiegenen Lebensmittelpreise ein Gesprächsthema.

Doch so „wirklich wolle niemand darüber reden, wie sehr dies die eigene finanzielle Situation trifft“, ist der Eindruck des 21-Jährigen. Ob die Preissteigerungen allein auf den Ukraine-Krieg zurückzuführen sind, sei fraglich, da sich mit den steigenden Benzinpreisen schon vor dem Jahreswechsel viele Produkte verteuert hätten.

Dass in den inhabergeführten kleinen Läden gegenüber den Lebensmittelketten die Preise nicht so angestiegen sind, beobachtet Elvira Lessig. So seien etwa die Brezeln in den Bäckereien, in denen noch selbst gebacken wird, günstiger als in den Bäckereifilialen.

Die Schneiderin ist nun dazu übergegangen, ihr Brot oftmals selbst zu backen, und setzt auch vermehrt auf den Eigenanbau beim Gemüse. Die verwirrenden Entscheidungen der Politik, bei denen die Kunden den Überblick verlören, hätten einiges dazu beigetragen, „dass wir nun alle die Last tragen müssen“, so die 48-Jährige.